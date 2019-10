“La ordenación de mujeres sería justicia de género”

El Sínodo de la Amazonía llega a su fin y el próximo sábado se votará el documento final sobre el que el Papa trazará un nuevo documento apostólico sobre la ecología y una supuesta apertura ministerial que podría incluir la posibilidad de ordenar a mujeres y hombres casados en lugares donde no hay sacerdotes. El encuentro, que ha reunido a 180 obispos de todo el mundo, parecía a priori una reunión menos intensa comparada con anteriores sesiones como la dedicada a la pederastia. Pero ha levantado una enorme polvareda dentro de la Iglesia que incluso ha derivado en incidentes grotescos.

El pasado lunes, por ejemplo, varios individuos no identificados entraron en la iglesia Santa María de Transpontina, donde se celebra estos días la iniciativa 'Amazonia: Casa Común' y robaron imágenes de madera que representaban a una mujer indígena embarazada. Luego la lanzaron al río Tevere, grabándolo en video y difundiéndolo posteriormente. Un acto vandálico, justificado por muchos dentro de la Iglesia, que muestra la disconformidad que ha habido estos días con la hospitalidad del Papa a los pueblos indígenas y sus ritos.

La cruada contra el Papa del sector ultraconservador, amplificada desde medios de comunicación digitales como LifesiteNews, ha encontrado en este sínodo otro nuevo motivo de confrontación. “¡No aceptamos esto! ¡No nos quedaremos callados! ¡Empezamos a actuar ahora!”, publicó la citada web.

La propuesta de explorar la posibilidad de ordenar a mujeres y hombres casados en zonas remotas del mundo donde muchos fieles no tienen acceso a la eucaristía, pese a no ser el único tema tratado, también ha generado mucha polémica. Mauricio López, secretario de la Red Eclesial Panamzónica (REPAM), la organización que se encuentra en la base de este sínodo, considera que ha habido demasiado ruido mediático en torno a esta cuestión. “Hay una discusión fuerte sobre temas de ministerialidad, pero no desde las obsesiones que llegan desde fuera. Se trata de solventar vacíos de acompañamiento que hay en la comunidad, pasar de una pastoral de visita a una pastoral de presencia. Reconocer el papel de la mujer que sostiene la vida y la misión de la Iglesia en tantos lugares, del papel de los laicos, de que el perfil de quienes sirvan a esas comunidades sea más cercano”, apunta.

López cree que los resultados ya son palpables. “Estamos experimentando un grado de apertura, libertad y transparencia en decir lo que duele. Y eso genera movimintos fuertes hacia lo nuevo, señales de que no podemos permanecer igual que antes. Nuevas posibilidades, pero sin romper. Estamos ya viendo expresiones irreversibles para la Iglesia con muchos elementos inéditos. El Papa ha abierto esos caminos”. Pero considera que los temas centrales van más allá de la ordenación de mujeres u hombres casados.