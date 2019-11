Jarabes de la tos tan eficaces como el agua: una guía de lo que compra en la farmacia

No todo lo que se vende en una farmacia cura. Más allá de la controvertida homeopatía y otras pseudoterapias que no han demostrado efectividad en revisiones científicas medianamente serias, lo que muchos pacientes se llevan de la botica para tratar las dolencias más comunes no siempre es lo mejor. En ocasiones, ni siquiera resulta eficaz. La asociación Farmaciencia ha hecho una revisión de la literatura científica para recomendar a sus colegas los remedios más adecuados, y para advertirles de aquellos que son inútiles o, incluso, contraproducentes.

Evidencia de tratamientos en dolencias menores, distribuida hace unos días, es un documento para profesionales, “no una guía de automedicación”, advierte Carlos Alonso, presidente de Farmaciencia, un grupo de farmacéuticos que se unió hace unos años precisamente para luchar por que sus establecimientos se basasen en la evidencia para vender y recomendar medicinas.

La guía pone negro sobre blanco que algunos tratamientos para 19 de las dolencias más comunes (herpes, otitis, tos, cefaleas…) son poco más que placebo. Algunos ejemplos de tratamientos sin suficiente eficacia que los avalen, según la guía: el retinol para la faringoamigdalitis; los antihistamínicos para la congestión nasal; los corticoides tópicos o la manzanilla para la conjuntivitis; los suplementos de omega 3 para el ojo seco; los antibióticos orales y tópicos, las gasas calientes y las toallitas exfoliantes para el orzuelo; los suplementos vitamínicos para la degeneración macular (trastorno de la vista); plantas como el sen, la cáscara sagrada, la frángula o el aloe para el estreñimiento.

El caso más llamativo es seguramente el de los antitusivos, que muy frecuentemente no son más eficaces que un vaso de agua y, en muchas ocasiones, pueden ser peligrosos para los bebés [Ver un análisis de la eficacia para cada enfermedad en los cuadros de abajo]. “El tratamiento de la tos aguda inespecífica carece de buenas alternativas de tratamiento, especialmente si viene acompañada de mucosidad. La mayoría de fármacos empleados hoy en día no posee pruebas científicas sólidas a favor de su uso; de hecho, algunos tienen una fuerte evidencia científica en su contra. En pediatría no existen medicamentos seguros y eficaces para los menores de dos años. No existe evidencia científica sólida que respalde que ninguno de los mucolíticos pueda acortar la duración, prevenir las complicaciones o reducir la intensidad de la tos aguda productiva [con expectoración]”, reza la guía, a la que ha tenido acceso este periódico.

Alberto García-Salido, especialista en cuidados intensivos pediátricos y miembro de la Sociedad Europea de Infectología Pediátrica, explica que ir a la farmacia a por un remedio para la tos de un niño pequeño es poner en “un compromiso” al boticario. “Es un síntoma que desespera a los padres, van buscando algo que les solucione el problema y a veces se lo dispensan. En general, se recomienda beber mucha agua para fluidificar las secreciones en los adultos. Como los niños no la piden, tienes que estar tú encima. Con eso y con paciencia, que se dice pronto, se resuelven la mayoría de los episodios de tos”, resume. Si persiste, recomienda ir al médico para que busque las causas y el mejor tratamiento.

Entonces, ¿nos venden medicamentos que no sirven para nada? No exactamente. Todos los fármacos considerados como tales (no es el caso de la homeopatía o de los suplementos, al menos hasta ahora) deben haber probado alguna eficacia. Lo que la guía repasa es hasta qué punto los que se venden habitualmente para determinadas dolencias son los más adecuados, o si realmente merece la pena tomar un fármaco para síntomas que generalmente pasan solos, cuando la medicina supuestamente efectiva tiene un nivel de evidencia muy débil. Es decir: ha habido algunos estudios que han mostrado ciertas ventajas, pero no muchos ni muy contundentes.

El Ministerio de Sanidad, a través de una portavoz, explica que no se autorizan medicamentos sin evaluar su evidencia y sin que se estime que su relación riesgo-beneficio es positiva. “Si un perfil de riesgo [efectos secundarios de la medicina] es bajo o muy bajo, el beneficio aceptable también podría ser pequeño”, matiza. “Aun así, se trata de un tema complejo, y hay que considerar, por ejemplo, que la evidencia de tratamientos de hace años no es tan sólida como la de los más nuevos. A cambio, existe menos incertidumbre sobre su perfil de seguridad [efectos adversos] porque se llevan utilizando decenas de años”, asegura.

La guía no se limita a repasar medicamentos, sino también algunos suplementos o complementos populares para determinadas afecciones. Aparece varias veces el cinc, que muchos clientes se llevan para tratar herpes labiales, la faringitis y la degeneración macular, sin ser realmente efectiva en ninguna de ellas (salvo casos muy concretos de la última); mientras que sí ha demostrado eficacia para los procesos diarreicos.

El documento también advierte sobre los remedios naturales, que “no son sinónimo de inocuos”. Plantas medicinales como el sen, la cáscara sagrada o la frángula, derivados hidroxiantracénicos, no solo son ineficaces para el estreñimiento, sino que su uso está relacionado con efectos genotóxicos (capaz de ocasionar daño genético) y carcirógenos, según la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea (EFSA, por sus siglas en inglés).

Preguntado por la guía, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos no entra en su contenido, y defiende la labor del colectivo al que representa: “Velan por la seguridad del paciente y promueve el buen uso de los medicamentos, así como la efectividad de los fármacos, ayudando a los ciudadanos mediante el seguimiento de sus tratamientos”. La Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP), que engloba a las empresas que comercializan muchos de los productos a los que se refiere la guía no entró a valorar su contenido.

El propósito de Farmaciencia, explica su presidente, es precisamente ayudar a esta labor, para que solo se usen los medicamentos “necesarios, efectivos y seguros”. Esta tarea la realiza, dice Alonso, “sin ninguna financiación de la industria, al margen de las presiones que ejerce sobre médicos y farmacéuticos para que recomienden determinados productos”.

No solo se limita a descalificar los remedios que sirven para poco o nada, sino que también clasifica a los que tienen más efectividad para cada enfermedad. Por ejemplo, a pesar de que Aciclovir sea probablemente el antiherpético de uso más extendido, Penciclovir ha demostrado una mayor eficacia.

Las evidencias para 19 dolencias leves

Lo que sigue es un resumen del documento de 81 páginas, simplificándolo para mostrar lo que el informe enuncia como los mejores medicamentos, los efectivos, los casos que no están claros y los que directamente son ineficaces o contraproducentes. No sustituye ni los consejos de los profesionales ni los de los médicos, es simplemente una guía orientativa sobre la evidencia científica disponible que han creado 13 farmacéuticos de la asociación.

ACNÉ El acné afecta al 85% de los adolescentes y su prevalencia disminuye con la edad. Es el resultado de múltiples procesos que dan lugar a un crecimiento bacteriano e inflamación local. Existen diferentes tipos que responden mejor a distintos tratamientos. Aunque hábitos como el tabaco están asociados con mayor riesgo de acné y el consumo de lácteos también parece tener una relación, hay muchos mitos sin evidencia que los sustenten, como el consumo de chocolate. Tampoco hay pruebas contundentes que lo relacionen con falta de hábitos higiénicos. Lo mejor Para el tratamiento del acné comedoniano, los retinoides tópicos son la opción mejor valorada. Efectivos Los antibióticos orales han mostrado ser una opción eficaz para el tratamiento del acné, aunque no existe información de calidad que permita la selección de uno como el mejor. Los anticonceptivos orales son eficaces para mujeres. La isotretinoína es aconsejada para acné nodular moderado o grave que no responde a otras terapias, aunque no están claro que sea mejor que la combinación de antibióticos orales con tratamiento tópico; tampoco están claros sus efectos secundarios a nivel psicológico. No está claro La efectividad del uso de productos de lavado específicas para acné es muy limitada y generalmente de baja calidad. Las terapias lumínicas (irradiación con láser, terapia fotodinámica) no cuentan con estudios de calidad para recomendar a favor o en contra. No eficaces El uso de cosméticos con gran cantidad de aceite puede empeorar las lesiones. El lavado excesivo también suele ser contraproducente. La luz solar no ha demostrado eficacia. Se desaconsejan los antibióticos tópicos de forma aislada, puesto que pueden generar resistencias. No hay pruebas para recomendar alternativas como plantas medicinales. HERPES LABIAL Es la forma clínica que surge tras la infección por el virus del herpes simple. Permanece de forma latente en el organismo, hasta que se reactiva causando heridas en la boca y la cara, generalmente. Hay numerosos factores que producen su reactivación, entre los que destacan frío, estrés, menstruación, fiebre, radiación UVB y alimentos irritantes a los que el paciente tiene alergia. Lo mejor A pesar de que aciclovir sea probablemente el antiherpético de uso más extendido, penciclovir ha demostrado una mayor eficacia. Efectivos También son efectivos de forma tópica el mencionado aciclovir y el docosanol, aunque este último solo es eficaz en las primeras fases de recurrencia, puesto que no ha demostrado utilidad tras la aparición de las vesículas. Los antivirales orales tienen que ser prescritos por un médico. Los parches de hidrocoloide delimitan la zona afectada, producen efecto calmante y aceleran la cicatrización. No está claro Las sales de zinc se utilizan ampliamente e inhiben la replicación del virus in vitro, pero los resultados en humanos son contradictorios, así que no son la mejor opción. No eficaces No se aconsejan bálsamos labiales calmantes, reparadores o fotoprotectores que no cuenten con indicación para el tratamiento del herpes labial. ESTOMATOSIS AFTOSA Son un tipo de lesiones en la cavidad oral en forma de úlceras blanquecinas. Son muy dolorosas, especialmente durante la masticación, y suelen producir recidivas. Lo mejor Aunque ningún tratamiento farmacológico resulta curativo, existen varios tratamientos, tópicos u orales, eficaces. De todos ellos, los corticoides son el tratamiento más eficaz. Efectivos Aunque remiten de forma natural, existen opciones efectivas para reducir el dolor y la inflamación: antisépticos: clorhexidina en gel o colutorio, triclosán en gel o colutorio; antiinflamatorios: acetónido de triamcionlona en solución o orabase (con prescripción), propionato de clobetasol al en solución o orabase (con prescripción), hidrocortisona en comprimidos para chupar; antibióticos: doxiciclina (con prescripción); anestésicos: lidocaína, benzocaína, tetracaína; cicatrizantes: ácido hialurónico, colutorio o aerosol. FARINGOAMIGDALITIS La faringoamigdalitis aguda es una patología infecciosa de origen vírico o bacteriano. Efectivos Antiinflamatorios no esteroideos (tanto paracetamol como ibuprofeno), corticoides, antiinflamatorios tópicos (como el flurbiprofeno), o preparados bucofaríngeos con combinación de varios principios activos han demostrado su eficacia para reducir los síntomas. Los antibióticos son solo eficaces en los casos bacterianos, no en los víricos, que son la mayoría. No está claro El propóleo tiene problemas conocidos de solubilidad, absorción y biodisponibilidad, aunque podría considerarse un tratamiento complementario válido para aliviar el dolor en la faringitis aguda, pero nunca como único tratamiento en la variedad bacteriana. No eficaces Se ha demostrado que el zinc no reduce los síntomas ni la duración de las faringitis, por lo que su uso en algunos bucofaríngeos no estaría justificado. No se han encontrado pruebas de que los suplementos con retinol puedan disminuir el número de infecciones; de hecho, algunos estudios mostraron un incremento de las mismas. Las hipervitaminosis A puede causar efectos secundarios, por lo que no se aconseja su uso a no ser que se demuestren niveles séricos bajos de este micronutriente. TOS AGUDA La tos productiva es un mecanismo fisiológico de defensa, por lo que, aunque incómoda, resulta imprescindible para que el árbol respiratorio pueda eliminar el exceso de mucosidad y otros residuos que se producen durante infecciones respiratorias. La tos seca o irritativa es la que cursa sin expectoración (tos no productiva). Esta puede durar hasta un mes después de resuelta la infección respiratoria. Además, puede llegar a producir vómitos o interferir con el sueño, por lo que se justifica la necesidad de un tratamiento. Lo mejor Para el tratamiento de la tos seca en mayores de dos años las mejores opciones serían la cloperastina y la levodropropizina. No efectivos El tratamiento de la tos aguda inespecífica carece de buenas alternativas de tratamiento, especialmente si viene acompañada de mucosidad. La mayoría de fármacos empleados hoy en día no posee pruebas científicas sólidas a favor de su uso; de hecho, algunos tienen una fuerte evidencia científica en su contra. En pediatría no existen medicamentos seguros y eficaces para los menores de dos años. No existe evidencia científica sólida que respalde que ninguno de los medicamentos mucosecretolíticos pueda acortar la duración, prevenir las complicaciones o reducir la intensidad de la tos aguda productiva. CONGESTIÓN NASAL La congestión nasal es la inflamación de la mucosa nasal producida por la dilatación de los vasos sanguíneos nasales, lo que provoca un aumento del flujo sanguíneo y el llenado de sinusoides. Efectivos Los descongestivos adrenérgicos, tanto nasales como orales, han demostrado ser eficaces ante la congestión nasal. No está claro Los corticoides intranasales, a pesar de ser efectivos en la mayoría de pacientes, no demostraron una mejoría significativa de los síntomas en subgrupos importantes, por lo que se requieren más estudios. Tanto el suero salino como la fitoterapia necesitan más estudios para demostrar su efectividad. No eficaces Los antihistamínicos no tienen ningún efecto significativo sobre la congestión nasal. RINITIS ALÉRGICA Es un trastorno sintomático de la nariz causado por una inflamación de las membranas tras la exposición a un determinado alérgeno. Se puede clasificar en función de su duración (intermitente y persistente), y de su gravedad (leve, moderada o grave). Lo mejor Los corticoides intranasales son la mejor opción terapéutica en el tratamiento en adultos y en niños a partir de seis años, y son especialmente eficaces en el alivio de la congestión nasal. Efectivos Los antihistamínicos orales (cetirizina, loratadina o mizolastina) constituyen los tratamientos más empleados. Son eficaces aliviando algunos de los síntomas de la rinitis alérgica estacional, pero se considera que son menos eficaces que los corticoides. Los descongestivos orales (fenilefrina, pseudoefedrina), solos o combinados con antihistamínicos orales, mejoran los síntomas y su combinación resulta más eficaz que ambos fármacos por separado. Los descongestivos nasales disminuyen rápidamente la obstrucción nasal, pero no se aconseja su uso prolongado por el efecto rebote que se produce si se usan más de tres o cuatro días. No está claro A pesar de que varios estudios apuntan a que algunas plantas medicinales podrían ser útiles para aliviar los síntomas, la baja calidad de las investigaciones impide poder realizar ninguna recomendación sobre su uso. La irrigación con suero salino podría ser una opción eficaz, segura y económica frente al uso de corticoides o antihistamínicos. No obstante, la calidad de la evidencia para hacer la recomendación es baja. CONJUNTIVITIS Es una inflamación de la conjuntiva sin afección corneal. La conjuntiva es la membrana mucosa que recubre la superficie interna de los párpados; generalmente es transparente y se torna de color rosa-rojo al estar inflamada. Lo mejor En el caso de la conjuntivitis bacteriana, los antibióticos tópicos han demostrado disminuir el tiempo de recuperación; los de elección son eritromicina y trimetoprim-polimixina B. Es necesaria la receta médica. En niños es preferible el uso de pomadas oftálmicas, debido a la complejidad de poder administrar gotas oculares. No está claro Se necesitan estudios específicos en humanos que demuestren beneficios frente al lavado con suero fisiológico. No eficaces Los corticoides tópicos no deben utilizarse de manera rutinaria en la conjuntivitis bacteriana debido a que se asocian a complicaciones como daño corneal o perforación. A pesar del uso extendido de colirios a base de plantas para el tratamiento de diferentes tipos de conjuntivitis, no existen ensayos clínicos adecuados que respalden el uso de productos a base de Euphrasia officinalis, agua de Hammamelis o de manzanilla. BLEFARITIS La blefaritis es una inflamación difusa a lo largo de los párpados y en la base de las pestañas, crónica y con exacerbaciones ocasionales. Los síntomas que provoca son quemazón y prurito palpebral. Efectivos En la blefaritis anterior los antibióticos tópicos son efectivos para el alivio de los síntomas y para eliminar las bacterias de los bordes palpebrales. No hay diferencias significativas entre los estudiados. Los esteroides tópicos son eficaces en el alivio de los síntomas, pero no son efectivos a la hora de eliminar bacterias. La higiene del párpado con productos específicos como lociones o toallitas y el uso de compresas calientes parecen ser efectivos para el alivio sintomático en la blefaritis anterior y posterior. Dada la actividad bactericida, antimicótica y acaricida de Melaleuca alternifolia, el aceite del árbol del té puede ser un tratamiento efectivo para ciertos tipos de blefaritis. No eficaz No existe evidencia concluyente de que los suplementos de omega-3 puedan aliviar los síntomas del ojo seco o de la blefaritis. A pesar de que es habitual la recomendación, incluso por parte de profesionales sanitarios, de aplicar bolsas de manzanilla caliente sobre el párpado, no se han encontrado pruebas de su efectividad. Por el contrario, la manzanilla por sí misma puede causar conjuntivitis y reacciones alérgicas en personas sensibles. ORZUELO Es una inflamación glandular en el ojo que normalmente está causada por una infección bacteriana. Lo mejor La mayoría de las veces se trata de un proceso autorresolutivo. Si sobrepasa las dos semanas de duración hay que acudir al médico. Si no se cura solo la cirugía es el único método que se ha mostrado claramente eficaz. No eficaz Los antibióticos orales y tópicos, las gasas calientes, las toallitas exfoliantes para los párpados no han mostrado evidencia de efectividad. Algunos antibióticos podrían ser incluso contraproducentes, puesto que pueden provocar resistencias. Bajo ningún concepto hay que tratar de drenar las glándulas infectadas, ya que puede ocasionar daños mayores.