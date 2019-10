Dos años de cárcel por intentar comprar un trozo de hígado para un trasplante en Valencia

La Audiencia de Valencia ha condenado a cuatro hombres como autores de un delito de facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos por intentar comprar un trozo de un hígado, por 40.000 euros, entre personas "especialmente vulnerables por su penuria económica" o su situación familiar.

Las penas son relativamente bajas: dos años de cárcel para los tres que buscaron a los candidatos y un año de prisión para el enfermo que precisaba el órgano y había realizado el encargo. El motivo es que la transacción, prohibida por la legislación española y que hubiera entrañado un grave riesgo para la salud de los donantes, no llegó a cerrarse. Los dos hospitales españoles donde intentaron practicar la operación lo rechazaron al sospechar que no se trataba de donaciones altruistas, aceptadas por la legislación. Y también porque los cuatro acusados han pactado con la Fiscalía y han admitido los hechos, evitando la celebración del juicio.

Se trata del segundo fallo de este tipo en España, después del que dictó en 2016 la Audiencia de Barcelona. En aquel caso la pena se elevó a seis años de cárcel.

La nueva sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia establece que Hatem Akouche, un empresario libanés que sufría una enfermedad hepática y necesitaba un trasplante de hígado, pidió en 2013 a varios familiares que vivían en España que le ayudaran a encontrar un donante vivo. Uno de sus sobrinos, Hassan Akouche, dueño de una mercantil con sede en Novelda (Alicante), el hijo del enfermo, Ali Hatem Akouche, y un conocido suyo, Adel Al Baraka, buscaron candidatos entre "personas sin recursos", a quienes ofrecieron dinero, o que tenían situaciones familiares complicadas, a quienes prometieron ayudarles por ejemplo a traer a sus hijos a España.

El grupo pagó a ocho de ellos la realización de pruebas médicas en la clínica privada Quirón de Valencia. "En concreto, analítica completa, resonancia magnética y TAC abdominal", detalla el fallo. Las facturas sumaron 12.000 euros y fueron pagadas con una tarjeta de crédito de la empresa de Novelda, Intermamor.

La primera contactada fue una mujer española, a la que ofrecieron 40.000 euros, y resultó compatible para el trasplante. Finalmente los condenados no se decantaron por ella porque, según la sentencia, "habían encontrado un varón y lo preferían". Como "agradecimiento" le ofrecieron "conseguirle un matrimonio de conveniencia con un libio" con el que ganarían 10.000 euros.

Al candidato hombre, de nacionalidad rumana, le ofrecieron trabajo en Líbano. Pero tras superar las pruebas médicas en la clínica de Valencia fue rechazado por el comité de ética del Hospital Universitario de Pamplona, donde estaba ingresado el enfermo que esperaba el trasplante, y no obtuvo tampoco la autorización judicial necesaria para un trasplante entre vivos. Los condenados volvieron a intentarlo con el mismo hombre en el Hospital Clínico de Barcelona, pero tampoco coló. Los médicos "no creyeron en el carácter altruista" del donante tras extrañarles, según el fallo, que no hablara la misma lengua que el receptor ni pudieran acreditar "ningún tipo de vínculo que justificara su consentimiento desinteresado".

Los condenados continuaron buscando entre los necesitados y contactaron con una mujer, refugiada, que estaba en paro, como su marido. A cambio, le prometieron ayuda para conseguir un trabajo. La mujer aceptó, pero las pruebas médicas revelaron que estaba embarazada, lo que la descartaba para la operación. Hubo contacto con otro hombre, al que aseguraron que traerían a sus hijos, palestinos, a España.

Akouche, el enfermo ahora condenado a un año de cárcel recibió finalmente la donación de su propio hijo. Inicialmente, según la sentencia, esa posibilidad había sido descartada por médicos libaneses por tener el hijo un "hígado demasiado pequeño". Pero sus maniobras, y especialmente el hecho de que hubieran pagando continuas pruebas en la clínica privada de Valencia, llegaron a oídos de la policía, que inició la investigación que se ha cerrado con la sentencia.