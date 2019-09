Absueltos tres exdirectivos de Tepco procesados por el desastre nuclear de Fukushima

Tres antiguos directivos de la compañía eléctrica japonesa Tokyo Electric Power (Tepco) fueron absueltos este jueves en una causa penal a la que se enfrentaban por su responsabilidad en el desastre nuclear de Fukushima registrado en 2011. Se trata del entonces presidente de la compañía Tsunehisa Katsumata, de 79 años, y los antiguos vicepresidentes Ichiro Takekuro (73) y Sakae Muto (69), acusados de supuesta negligencia en el cumplimiento de sus funciones, indicaron fuentes judiciales.

De izquierda a derecha, Sake Muto, Tsunehisa Katsumata y Ichiro Takekuro. EFE

El desastre nuclear, el segundo peor de la historia tras el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, se originó a raíz del terremoto de magnitud 9,0 y el posterior tsunami del 11 de marzo de 2011, que, según datos oficiales, causaron unos 18.000 muertos y desaparecidos.



La fiscalía había pedido cinco años de prisión para los procesados por no haber adoptado medidas de seguridad previas para evitar una catástrofe como la que ocurrió, sobre cuya posibilidad ya se había advertido en un informe interno de 2008. También les responsabiliza de las heridas que sufrieron 13 personas durante el accidente -a causa de las explosiones de hidrógeno- y la muerte de 44 pacientes de un hospital cercano que tuvieron que ser trasladados de inmediato.



Pero un tribunal de Tokio decidió este jueves, más de dos años después de que arrancara el juicio el 30 de junio de 2017, que los acusados no son culpables. La defensa había argumentado que los procesados no podrían haber anticipado el tsunami, que en la zona de la central nuclear elevó las aguas por encima de los 10 metros.



De los seis reactores nucleares que tenía la central de Fukushima Daiichi, cuatro sufrieron daños considerables y tres de ellos tuvieron una fusión parcial tras quedarse sin el sistema de refrigeración por el terremoto y el tsunami, que dejaron sin alimentación eléctrica a la central e inundaron el generador eléctrico de reserva.