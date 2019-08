Andalucía se retrasó cinco días en retirar la carne con listeria

Virginia Santos compró el jueves 14 de agosto un paquete de 3/4 de kilo de carne mechada La Mechá. No fue ni por televisión, ni en redes sociales como se enteró el 17, una vez dada la alerta, de que ese envase era de la partida contaminada prohibida por la Junta. “Una vecina me dijo que esa era la carne por la que había estado en el hospital un amigo del pueblo y la tiré”. Antonio Delgado lleva ingresado por listeriosis en el Quirón Infanta Luisa de Sevilla desde el pasado viernes. Dos días antes había comido una tostada de carne mechada en la cafetería del trabajo. “Cuando vimos la alerta fuimos al hospital, si no hubiera creído que era gastroenteritis”, dice. “Avisé a un colega para que se lo comunicara a la cafetería”. La Junta no le preguntó hasta este lunes si había tomado el producto contaminado.

Sus casos muestran lo difícil que es controlar la desaparición del mercado de cualquier rastro de la carne infectada, vital para contener el brote de listeriosis.