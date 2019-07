Detenido un juez de Granada acusado de maltratar a su mujer y de resistencia a la autoridad

Un juez fue detenido el sábado pasado, 20 de julio, por un presunto delito de violencia de género ejercida contra su pareja. Según han informado fuentes judiciales, fue una tercera persona y no la víctima la que denunció los hechos, que ha dado a conocer el diario Ideal. La Guardia Civil activó la localización del presunto agresor y lo encontró en Armilla, localidad del cinturón metropolitano de la capital granadina. El juez hizo algunos comentarios fuera de tono a los agentes que intentaron la detención y opuso resistencia.

El juez, que ejerce su labor en una sala de Granada que no ha sido posible determinar, se enfrenta ahora a las investigaciones de dos juzgados diferentes, según donde ocurrieron cada uno de los hechos. El juzgado de primera instancia e Instrucción número 4 de Santa Fe lo investiga por un presunto delito de violencia de género. El titular de este juzgado, no especializado en el asunto sino que estaba de guardia el fin de semana, resolvió dejar al juez detenido en libertad pero dictó orden de alejamiento de 100 metros respecto de su pareja y víctima del delito.

Por otra parte, un juzgado de la capital granadina –de la que depende judicialmente Armilla, lugar de la detención– investiga al juez, del que no han trascendido más datos, por un delito de resistencia a la autoridad. Fuentes de la Guardia Civil no han querido dar ningún detalle de los hechos “para no contribuir a victimizar de nuevo a la mujer”, dicen.

Fuentes conocedoras del caso han confirmado que el juez se encuentra de baja en este momento y que, tras el presunto delito, no ha vuelto a su puesto de trabajo. Según informa la agencia Efe, el Consejo General del Poder Judicial, organismo de gobierno de los jueces y responsable de tomar medidas disciplinarias contra ellos cuando llega el caso, no tomará ninguna decisión contra este juez hasta que no se abra juicio oral, si eso ocurre, contra él.