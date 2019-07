La mujer asesinada en Vilalba por su marido avisó de que tenía “miedo”

La mujer asesinada por su ex marido en Vilalba (Lugo), María Carmen Vázquez, de 47 años, había manifestado a su entorno “tener miedo” de su pareja, de la que estaba en trámites de separación, según ha desvelado la alcaldesa de Vilalba, la socialista Elba Veleiro.

La mujer fue hallada muerta ayer a las 12.45 con heridas de arma blanca en el cuello, en el garaje donde también había aparecido ahorcado su expareja, que se llamaba Manuel Vázquez y tenía 50 años. Los cadáveres aparecieron en el garaje del domicilio de la mujer, en la zona de Sancovade (Vilalba).

La nueva alcaldesa de Vilalba, hasta ahora médica de familia en el municipio, asegura que no tenía relación “personal” con la pareja aunque insiste en que “eran personas conocidas”, que su vivienda se encontraba “a la entrada del casco urbano”. Ella había trabajado de cara al público en un conocido supermercado y él era empleado de una fábrica de quesos. El matrimonio que desde hace poco más de medio mes ya no vivía en pareja tras la única denuncia por malos tratos que presentó la mujer no tenía ningún hijo en común.

Veleiro ha destacado que “el entorno más próximo sabía que el hombre era una persona conflictiva y la mujer, últimamente, sí que manifestaba a su entorno que tenía medio”. “Estaban en trámites de separación” confirma finalmente sobre esta pareja. Desde ayer ondean a media asta las banderas en el Ayuntamiento de Vilalba, donde se han decretado tres días de luto oficial, además de promover concentraciones de rechazo a la violencia machista, ayer a las ocho y hoy de nuevo a las 12 del mediodía. Veleiro avanza que se leerá un “manifiesto de total rechazo a estos sucesos tan tristes donde se demuestra el fracaso de la sociedad para evitar estas muertes”.