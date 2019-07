Opositores de educación primaria en Andalucía denuncian “cambios” en los criterios de evaluación

“Han acabado de un plumazo con el esfuerzo de dos años de estudio”. Domingo Reyes llevaba dos años preparándose para obtener una de las 3.180 plazas de maestro de primaria para toda Andalucía que se celebran este mes de julio. Tras aprobar el primero de los exámenes y realizar el segundo, su calificación en la unidad didáctica había sido alta: 8,96. Tan solo le restaba conocer lo obtenido al presentar y exponer la programación didáctica que había preparado para 5º de primaria. Pero le han puesto un cero.

Reyes, de 26 años y vecino de La Algaba (Sevilla), es uno de los 135 aspirantes que han denunciado haber sido suspendido "sorprendentemente”. Los opositores se han unido para denunciar un cambio en el criterio de evaluación que “no fue debidamente comunicado” y que les ha dejado “desamparados", se lamentan. Sin embargo, la Junta asegura que "no existe ambigüedad" e informa de que los criterios estaban claros y fueron publicados el pasado 17 de junio en la página web de la Consejería de Educación.

Los 31.984 aspirantes a las oposiciones tenían hasta el 3 de julio para presentar su programación didáctica y hasta el pasado lunes para realizar su exposición oral. Entre una y otra fecha, los tribunales recibieron el 10 de julio una circular interna en la que se les instaba a que penalizasen de forma obligatoria a aquellos aspirantes del nivel de 5º y 6º de primaria que no incluyeran en dicha programación las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Cultura y Práctica Digital. De este modo, si estas materias no estaban incluidas en sus programas, se les restaban 10 puntos sobre la calificación obtenida.

La Consejería de Educación y Deporte, según la normativa contemplada en la Orden del 25 de marzo publicada en el Boletín Oficial de la Junta del 4 de abril, alegaba entonces que la programación tenía que incluir todas las áreas para las que el profesor es competente, entre ellas las dos asignaturas mencionadas. “La programación didáctica tendrá en cuenta el carácter globalizado, compatible con la organización en áreas y, en consecuencia, abarcará todas las áreas para las que tiene atribución docente el personal de esta especialidad”, ha informado la Junta en un comunicado.

Los opositores afectados denuncian que dicha información no estaba publicada en las bases incluidas en el momento de la convocatoria de las pruebas y no les fue comunicado a ninguno de ellos. “Ni ha llegado a todos los tribunales ni estaba especificado en las primeras instrucciones”, censura Manuela Terga, responsable provincial de Educación de CSIF-Sevilla, que ha recibido más de una docena de quejas de afiliados. Una queja que comparte también Sandra Fernández, secretaría de Enseñanza de UGT Andalucía: “Es la primera vez que se exige esto. En 2017 eran materias que ya se estaban impartiendo en todos los cursos y colegios, y no se hizo distinción”.

Los opositores afectados, 135 de 5.229 que concurrían para una plaza en educación primaria —según ha informado la Junta—, también han denunciado que no todos los tribunales han seguido las instrucciones dadas por entonces por la Consejería y que existe “ambigüedad” a la hora de aplicar la norma. “Se tiene conocimiento de que en algunos tribunales no se ha aplicado la medida y no se ha suspendido a las personas correspondientes. Hay confirmados uno en Málaga y otro en Cádiz”, precisa Terga. La Consejería ha aclarado que si algún tribunal de los 118 de primaria no hubiese seguido las instrucciones dadas, “tomarían las medidas necesarias” para garantizar el correcto desarrollo del concurso oposición.