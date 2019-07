Un grupo canadiense prescinde de un viñetista tras una dura caricatura sobre Trump

"¿Os importa si sigo jugando?", pregunta Donald Trump, palo de golf en mano, a los cuerpos sin vida del padre y la niña salvadoreños ahogados cuando intentaban cruzar el Río Bravo, cuya foto se convirtió en un símbolo de la crueldad de la política migratoria del presidente de Estados Unidos. El dibujante canadiense Michael de Adder publicó esta dura viñeta en sus redes sociales el pasado miércoles 26, que se hizo viral. Dos días después, anunciaba que el grupo Brunswick News, en el que ha colaborado durante 17 años, prescindía de sus servicios. El conglomerado, propietario de los principales diarios de la provincia canadiense de Nueva Brunswick, niega que la decisión tenga que ver con el dibujo, que no se publicó en ninguno de sus periódicos. La polémica coincide con la entrada en vigor, este lunes, de la decisión de The New York Times de eliminar las viñetas de su edición internacional tras las críticas por una ilustración sobre Benjamin Netanyahu.

De Adder afirma que todas las viñetas que mandó al grupo sobre el presidente estadounidense en el último año fueron rechazadas. "Llegué al punto de no enviar ninguna viñeta sobre Donald Trump por miedo a ser despedido", ha publicado este lunes en Twitter. Sin embargo, según explica en la red social, el grupo también censuraba cualquier dibujo "ligeramente crítico" con el primer ministro de Nueva Brunswick, Blaine Higgs. Este fue ejecutivo de Irving Oil, una petrolera perteneciente a la misma familia que el conglomerado de medios.

El grupo califica de "completamente incorrecto" sugerir que "cancelase su contrato de freelance" con De Adder debido a ese dibujo. "Es una narrativa falsa que ha surgido descuidada e imprudentemente en las redes sociales", asegura en un comunicado publicado el domingo. "De hecho, el señor De Adder ni siquiera ofreció esa caricatura al grupo". La empresa asegura que había decidido mucho antes de su publicación traer de vuelta al viñetista Greg Perry, "favorito de los lectores", con el que había estado negociando durante las últimas semanas. Las ilustraciones de De Adder se publicaban en el Telegraph-Journal; el Times & Transcript y en The Daily Gleaner.

Para Wes Tyrell, presidente de la Asociación Canadiense de Caricaturistas, el momento no ha sido casual. "Está claro que en las últimas viñetas estaba volviendo a Trump después de un descanso", ha opinado en The Washington Post. "Quizá esto fuera la gota que colmó el vaso". Según Tyrell, Trump era un tema tabú para los dibujos satíricos en el grupo Brunswick News, y De Adder "se está ganando una reputación en Canadá como el tipo que se enfrenta a Trump".

"He estado dando a los periódicos de Nueva Brunswick lo que querían durante meses. Trump no estaba en mi radar. Trabajo para periódicos canadienses, así que no es necesario cubrir a Trump 24 horas al día los siete días de la semana. Y la política canadiense es bastante interesante ahora", afirma De Adder en Twitter. "Pero en las últimas dos semanas, dibujé tres viñetas sobre Trump. Dos se hicieron virales y la tercera se convirtió en una supernova y un día después me despidieron. Y no solo me despidieron, no usaron las viñetas que ya tenía terminadas. De la noche a la mañana fue como si nunca hubiera trabajado para el periódico. Sacad vuestras propias conclusiones", afirma.

El diario The New York Times, en una decisión no exenta de polémica, anunció a principios de junio que a partir de este lunes dejaría de publicar viñetas políticas en su edición internacional, y la suspensión de su relación contractual con dos dibujantes del diario. En su tirada estadounidense, el Times no cuenta en sus páginas con viñetas cómicas o satíricas. La determinación del diario neoyorquino llega después de que el pasado 1 de abril la edición internacional del periódico divulgara en sus páginas de Opinión una caricatura que presentaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el perro guía de Trump, que desencadenó indignación y una disculpa del diario porque se consideró que la ilustración era antisemita.