Hallada en Xàtiva una mujer degollada que yacía desnuda en su cama

La Policía Nacional está investigando la muerte de una mujer de 36 años, que ha sido encontrada esta tarde degollada en su domicilio de la población valenciana de Xàtiva. La víctima, de origen rumano, estaba embarazada de seis meses y yacía desnuda en su cama. Ha sido su pareja sentimental quien ha avisado a la Policía del hallazgo. Según su versión, cuando ha llegado a su casa se ha encontrado el cuerpo sin vida de su mujer en la céntrica calle Francisco Gozalbes, según apuntan fuentes policiales.

De momento, no hay ningún detenido y las fuerzas de seguridad no descartan ninguna hipótesis. La policía ha comprobado que no había ninguna denuncia por malos tratos en el seno de la pareja. La mujer presentaba heridas de arma blanca en el cuello.

La policía investiga los hechos y tiene abiertas todas las hipótesis. La muerte se produce justo un día después de que un hombre asesinara a su pareja en la localidad también valenciana de Alboraia. Beatriz Arroyo, de 29 años fue asesinada presuntamente. El supuesto homicida, de 48, saltó después por el balcón de su casa, situada en un quinto piso de la urbanización costera Port Saplaya, y murió poco después pese a los intentos de los miembros del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia por reanimarlo.