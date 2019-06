El desgraciado viaje a Perú de la navarra Lucía Sesma

Lucía (Corella, 1943) salió un día de mayo en dirección a Perú y no está claro que vaya a regresar a Bilbao, donde reside. Se jubiló, hizo unas obras en casa, en el Casco Viejo, y le llamó por teléfono a su hijo, Ander, un arquitecto contratado por la ONG All Hands and Hearts. Ya era hora de cumplir dos de sus sueños: pasar unos días con él en Arequipa, Perú, después de meses de separación, y subir al Machu Picchu. Todo apunta a que se va a quedar a medias. Lleva en Cuidados intensivos con una septicemia que parece que remite algo, pero sin garantías de supervivencia. "No sabemos todavía nada a ciencia cierta pero los médicos nos dicen que si sobrevive hay posibilidades que te haya que amputarle algún miembro o parte", asegura su hijo.

Lucía se subió a un avión la primera semana de mayo y a mediados se sintió indispuesta. El seguro mandó a uno de los hospitales privados "y ahí empezó la odisea", describe su hijo Ander. Lo que al principio parecía una pequeña infección se convirtió en una septicemia de consecuencias inciertas. "No nos lo creíamos, me dijeron que había más un 90% de probabilidades de que muriera en Cuidados Intensivos, y ahora parece que mejora algo pero las posibilidades de morir son todavía bastante superiores a las de sobrevivir".

A la lucha de su madre, "la más importante", se suma el problema de Ander para financiar los costes de los cuidados hospitalarios. Los 15.000 euros que le cubría el seguro se acabaron pronto ya que la factura diaria de estar conectada en Cuidados Intensivos y los tratamientos se elevan "a 4.400 euros, prácticamente se acabaron en cuatro días" y desde entonces, cada día que pasa en el hospital privado de Arequipa la factura sube. "Acabo de pagar una de 10.000 euros", explica Ander que lamenta que Perú no sea como Chile, un país en el que la Seguridad Social española tiene firmado un convenio de intercambio. "En Perú no hay nada", lamenta.

El consulado se ha puesto en contacto con él para interesarse por el estado de su madre y echar una mano en la medida de lo posible, "pero es más un apoyo moral ". Ander ha pedido ayuda económica a traves de la página Gofundme, y la respuesta a la petición de colaborar con los gastos médicos de su madre está dando buenos resultados. De los 44.000 solicitados, este miércoles ya había logrado 51.568 euros.

"Estoy abrumado y muy agradecido. A veces no sé qué decir a todas esas personas que nos están ayudando. Me gustaría darles un abrazo a todos", se emociona Ander desde Perú. Decenas de personas están aportando dinero a través de la página https://www.gofundme.com/f/help-save-ander039s-mom-lucia

Este martes le dieron el último diagnóstico. Mejora su porcentaje de sobrevivir, pero todavía van a necesitar diez días más para saber si le van a tener que amputar algún miembro y quizás para empezar a pensar en un traslado en avión a España, aunque para afrontar esa fase necesitaría estar "mucho más estabilizada y todavía no está claro", dice Ander.

"Es terrible como cambian las cosas. A mi madre le recibieron en Arequipa, en el colegio en el que estamos trabajando, con regalos y flores. Era el día de la madre y fue precioso. Unos días más tarde las flores estaban en la mesilla de la clínica y ella ya no las disfrutaba", se emociona.