Francia da el primer paso para dejar de financiar la homeopatía en la sanidad pública

La homeopatía está cerca de sufrir un golpe histórico en uno de sus santuarios, Francia, donde esta disciplina cuenta con un gran arraigo popular —siete millones de personas la consumen—y tienen su sede algunas de las empresas más importantes del sector. La Alta Autoridad de la Salud (HAS, en sus siglas en francés), un organismo público de carácter científico e independiente, ha adoptado una recomendación preliminar que propone al Gobierno que deje de financiar en la sanidad pública los medicamentos homeopáticos, 1.200 en total, según ha revelado Franceinfo.

La filtración de las intenciones de la HAS ha provocado la reacción airada del gigante del sector, Boiron, que ha alertado de que la retirada de la financiación pública pone en peligro más de 1.000 empleos en el país y ha decidido suspender su cotización en bolsa ante un previsible desplome del valor de sus acciones.

Francia reembolsa actualmente un 30% del coste de los productos homeopáticos prescritos por los médicos públicos, una partida que asciende a unos 120 millones de euros al año. Las ventas al sistema público suponen cerca del 70% de laboratorios como Boiron, el gigante del sector.

La recomendación de la HAS forma parte del proceso de revisión iniciado en los últimos tiempos por las autoridades francesas, presionadas por un creciente movimiento de contestación entre la clase médica y científica. Esta oposición tuvo su momento cumbre el 19 de marzo de 2018, cuando 124 médicos firmaron en el diario Le Figaro una tribuna para advertir en contra de las “promesas fantasiosas y la eficacia no probada de las medicinas llamadas alternativas como la homeopatía”. Los facultativos denunciaron que estas disciplinas son practicadas “por charlatanes” y criticaron duramente la “tolerancia” de las instituciones

En agosto, la ministra de Sanidad, Agnès Buzyn, encargó a la HAS, cuyas recomendaciones son siempre tenidas en cuenta, un informe sobre la eficacia de los productos homeopáticos y si era conveniente que estos siguieran siendo financiados por el sistema público. La decisión fue adoptada el pasado miércoles y, tras examinar 1.163 presentaciones, fue "desfavorable".

Los tres laboratorios afectados —Boiron, Lehning y Weleda— tienen ahora 10 días desde que reciban la notificación formal del HAS para presentar alegaciones, tras lo que este organismo tendrá un plazo de 45 días para completar su recomendación y entregarla al Ministerio de Sanidad para que tome una decisión definitiva.

Boiron ha denunciado este viernes "la violación del secreto" que supone la filtración de las intenciones de la HAS. En un comunicado junto a las otras dos empresas del sector, ha negado haber recibido la comunicación formal de la recomendación preliminar. La HAS informó a la agencia AFP de haberla "enviado electrónicamente" ayer.

"Esta opinión preliminar está protegida por la más estricta confidencialidad y está reservada solo a los laboratorios afectados para que puedan presentar sus argumentos durante una fase contradictoria", ha destacado Boiron.

Francia no es el único país en el que la homeopatía se está viendo sometida a duras críticas, no solo por su falta de eficacia sino también por el riesgo de que sus seguidores abandonen tratamientos prescritos por la medicina convencional. Así lo han demostrado varios trabajos científicos y lo denunció el Gobierno de España ante la UE, que por ahora no ha decidido adoptar ninguna decisión al respecto.

Los productos homeopáticos tienen la consideración de medicamentos en la UE, aunque un vericueto legal les ha permitido mantener esta calificación a pesar de que no son sometidos a los mismos mecanismos de control y revisión que los fármacos convencionales.