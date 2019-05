Condenadas diez personas por cazar y comerse aves protegidas en un parque natural en Canarias

Diez personas, entre ellas un conocido empresario de Lanzarote, han sido condenadas a la multa máxima prevista en el Código Penal por cazar y cocinar aves protegidas en el islote de Alegranza (Lanzarote) en 2015. Los condenados, que deberán pagar cada uno una multa de 8.600 euros, fueron sorprendidos en pleno banquete en la playa por la Guardia Civil. Uno de ellos "tenía la cuchara en la mano", recoge la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife.

La sentencia considera probado que las aves que cocinaban los 10 hombres (otros nueve estaban acusados pero han sido absueltos porque no se pudo demostrar que participaran en la caza o el cocinado) eran pardelas cenicientas, una especie protegida que en ese momento estaba en periodo de nidificación. El islote de Alegranza pertenece al archipiélago Chinijo, parque natural al que solo se puede acceder con permiso del Cabildo de Lanzarote. En Lanzarote era conocido que, pese a que la caza y consumo de pardelas lleva décadas prohibida, se seguía produciendo.

Uno de los pardeleros reconoció de manera espontánea a los agentes de la Guardia Civil que estaba guisando esta ave, según recoge la sentencia. "El acusado asintió con gesto de vergüenza" cuando el agente le preguntó si lo que cocinaba era pardela. Los abogados de los ahora condenados aseguraron durante el juicio que sus clientes estaban comiendo carne de cordero y otros alimentos que habían llevado a la isla en sus embarcaciones, pero la titular del juzgado cree que esos testimonios "no son creíbles en absoluto".

Los agentes de la Guardia Civil documentaron fotográficamente lo que encontraron al llegar al islote: habían fondeado sus embarcaciones de recreo frente a la playa y habían instalado una carpa azul para dar sombra, una mesa y una cocina portátil. Unos estaban sentados, otros cocinando y los demás paseando por la playa. También fotografiaron "gran cantidad de nidos de pardela vacíos con signos de que había habido pollos recientemente".

Por si todo ello no fuera suficiente, la Guardia Civil hizo pruebas de ADN a los restos del guiso. Las defensas las impugnaron acusando a los agentes de haber roto la cadena de custodia. La sentencia manifiesta que no hay ninguna prueba de que la sustancia analizada no fuera la encontrada por los agentes en la playa.

Este caso está relacionado con la situación de la sargento jefe del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, que se enfrenta a varios expedientes disciplinarios que empezaron cuando dirigió esta operación contra el furtivismo al poco tiempo de llegar destinada a la isla.

Frente a los testimonios de algunos pardeleros, que aseguraron no haberse enterado de que estaba cocinando ave, la sentencia asegura: "El guiso desprendía un característico fuerte olor a ave que fue percibido hasta por los agentes que estaban apostados en un risco a unos 50 metros de ese lugar". La sentencia recoge una "pluralidad de elementos de cargo" que "reclamaban una explicación consistente por los acusados, quienes se limitan en su lugar a negar lo obvio".

El juzgado ha impuesto la multa máxima permitida para ese tipo penal (que penaliza a quien cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre), que era la que solicitaba la acusación popular, y añade la inhabilitación especial para la profesión u oficio relacionado con la caza, así como para el ejercicio del derecho de cazar durante tres años y el abono de las costas del juicio.