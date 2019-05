El lince ibérico se salva tras multiplicar por siete su población en libertad

MANUEL PLANELLES

Miguel Ángel Simón cumplió 65 años el 26 de febrero, liberó a Pepa en el parque de Doñana el 1 de marzo y se jubiló. Este biólogo nacido en Jaén es uno de los seres humanos a los que más cosas le deben Pepay todos los de su especie. Salvar de la extinción al lince ibérico ha ocupado su vida durante las dos últimas décadas. Y el equipo que ha liderado Simón, exdirector ya del programa Life de recuperación de este felino, lo ha conseguido. El lince vuelve a campar por la Península y ha multiplicado por siete el número de ejemplares en libertad en casi 20 años.

Pero, cuando Simón empezó a trabajar con este felino en 1998, la situación era crítica. “No se sabía ni los ejemplares que había”, recuerda. “El Gobierno hizo un censo de todas las comunidades autónomas. Y las conclusiones eran que no quedaban linces fuera de Andalucía. Solo quedaban dos poblaciones en Doñana y Andújar. Vimos que se necesitaba trabajar en serio y dinero, porque solo quedaban 90 bichos”.

Y se decidió acudir a Europa para solicitar un programa Life, que permitía recibir fondos de la UE e implicar a otros socios, también privados. La semana que viene la Comisión Europea premiará a Simón por su trayectoria al frente de este proyecto. “En el primer Life [desde 2002 ha habido tres] el objetivo único era evitar que se extinguiera. Recuerdo que tuvimos un seminario internacional en Andújar, al que vinieron todos los miembros del grupo de felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y aquello era dramático. Todo el mundo pensaba que el lince ibérico se extinguía. Y Europa no se podía permitir que se perdiera esta especie, no era razonable que ocurriera en la zona más rica del mundo”. El primer Life empezó en 2002 y, según explica, era “solo una especie de defensa ante la extinción”. “Con el segundo buscamos ir más allá de la defensa, hacer un ataque a la conservación. Es decir, no solo defender las poblaciones de Doñana y Andujar sino empezar con la reintroducción”. El tercer y último, que se inició en 2011 y acaba de terminar, se llevó la reintroducción fuera de Andalucía. “Si alguien me hubiera dicho en 2000 que al jubilarme en 2019 íbamos a tener 700 linces y poblaciones en Portugal, Extremadura... le hubiera dicho que estaba loco”.

Simón sostiene que la clave del éxito del programa ha sido el “apoyo social”. Se ha buscado la implicación de Administraciones, propietarios de fincas, sociedades de cazadores, ciudadanía en general...

El exdirector del programa admite también que ha sido clave el apoyo económico de la UE y de las Administraciones españolas. Y defiende el dinero recibido. “Muchas veces los que nos hemos dedicado a la conservación hemos sido muy parcos. Pero si el problema es grande, se necesitan presupuestos grandes. Extinguir una especie es fácil, pero recuperarla cuesta mucho tiempo, mucho dinero, mucho trabajo…”. Y añade: “El lince se ha hecho muy mediático también porque buscábamos la participación de la ciudadanía. Y lo contábamos todo. Que te atropellan un bicho, pues lo cuentas. Que son dos, pues lo cuentas también”. También, cuando había buenas noticias: “El riesgo de extinción de principios de siglo se ha evitado completamente”, concluye.