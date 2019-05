La Audiencia de Barcelona rechaza el ingreso en prisión del exprofesor de Maristas condenado por abusos

La Audiencia de Barcelona ha rechazado el ingreso en prisión de Joaquín Benítez, el exprofesor de los Maristas condenado a 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos. Los magistrados consideran que Benítez debe continuar en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme. Señalan que sobre el exprofesor recaen ya fuertes medidas de control -retirada del pasaporte, comparecencias semanales, prohibición de hacer actividades con menores- que ha cumplido sin incidencias.

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha desestimado la petición de las acusaciones para que Benítez ingrese en prisión de forma provisional. No hay motivos, razonan los magistrados, para modificar las medidas cautelares que pesan sobre el exprofesor; entre otras, una orden de alejamiento de las víctimas. Los familiares de los afectados, en cambio, consideran que dada la entidad de la condena y el perfil de Benítez, debería ingresar en la cárcel de forma inmediata, antes de que la resolución sea firme.

Pero los magistrados no lo ven así. “No se aprecian razones objetivas que justifiquen una modificación de la situación personal del procesado”, señalan. El auto reprocha a las acusaciones que no han aportado “elementos actuales que modifiquen el pronóstico de riesgo”. Los jueces recuerdan que no puede producirse una “ejecución provisional” de una condena que no es firme porque eso atenta contra “el derecho a la libertad”.

Tapado con un pasamontañas, Benítez compareció el lunes a una vista en la Audiencia de Barcelona después de que la Fiscalía y las acusaciones solicitaran su ingreso en prisión. Dada la elevada pena a la que fue condenado, las acusaciones consideraron que había aumentado el riesgo de fuga. También señalaron que había riesgo de reiteración delictiva y recordaron que Benítez carece de arraigo familiar.