Dos brotes activos han provocado 19 casos de sarampión en Cataluña en el último mes

Dos brotes aún activos han provocado en el último mes al menos 19 casos de sarampión en Cataluña, según han confirmado fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat. El mayor de ellos se ha producido en la zona del Penedès con 14 afectados, mientras el segundo ha sido en Rubí, en ambos casos en la provincia de Barcelona. El Gobierno catalán confía en que ambos brotes estén cerca de llegar a su fin.

El sarampión es una enfermedad muy infecciosa causada por un virus de la familia de los paramixovirus que se transmite por gotas microscópicas de saliva que quedan suspendidas en el aire. Tras una incubación que va de dos a tres semanas, provoca inicialmente fiebre alta, dolor de garganta y conjuntivitis, tras lo que se produce una erupción cutánea. Las complicaciones, principalmente respiratorias, son comunes y la mortalidad asciende al 0,2% de los afectados, casi siempre niños pequeños.

Desde principios de año, Cataluña ha sufrido una treintena de casos de sarampión , de los que nueve —tres de ellos menores de un año— han requerido hospitalización por las complicaciones surgidas, principalmente respiratorias. Todos los afectados se han restablecido, según Ana Martínez, jefa de servicio de Epidemiología de la Generalitat.

Cataluña se ha convertido así en la comunidad más afectada por el sarampión este año y toma el relevo a la Comunidad Valenciana, que en 2018 registró la mitad de los 224 contabilizados en España, según datos del Instituto Carlos III. Todos los contagios están relacionados con casos importados, a partir de los que el virus se ha ido transmitiendo entre personas no inmunizadas.

Algunas de ellas son niños menores de 12 meses, edad a la que está prevista la primera dosis en el calendario vacunal. Otras son adultos que sin saberlo no estaban inmunizados, mientras entre los afectados también hay adolescentes y adultos jóvenes que no habían sido vacunados. La Generalitat no ha ofrecido más detalles, a la espera de hacer público un comunicado.

El brote del Penedès afecta a varias localidades de esta comarca. El otro ha afectado a un adulto y tres niños de la misma familia, residente en Rubí (Barcelona), y a un cuarto niño de su entorno social.