Una matanza clandestina causa el mayor brote de triquinosis en España en 7 años

Luis Alberto García Alía (Madrid, 1955) es presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo y vicepresidente del Consejo General de la profesión.

Pregunta. ¿Hay muchas matanzas clandestinas en España?

Respuesta. Las hay, pero lógicamente no sabemos cuántas. En algunas zonas persisten, aunque deben estar en descenso, como las matanzas reglamentarias.

P. ¿Qué lleva a la gente a asumir ese riesgo?

R. Ese es el problema, que se asume un grave riesgo de forma innecesaria. Aunque no valga la pena, hay gente que quiere ahorrarse los trámites o unos euros. En otros casos, persiste el rechazo a someterse a la normativa.

P. ¿Qué hace el veterinario?

R. Coge muestras de las partes del cerdo en las que sabemos que tiende a concentrarse la Trichinella. Músculos junto al diafragma o tras las mandíbulas, que siempre están moviéndose y, por tanto, están bien oxigenados. Estas muestras se introducen en una máquina llamada digestor, que mediante un proceso de centrifugación concentra las larvas en un líquido. Este se mira luego con el clásico triquinoscopio, que con 40 aumentos permite ver las larvas sin lugar a dudas.

P. ¿Y cuánto cuesta eso?

R. Los profesionales están cobrando de 12 a 20 euros.

P. ¿Por qué está en declive la matanza?

R. Son los nuevos tiempos. La matanza era muy importante en un mundo en el que aprovecharlo todo, ayudarse unos a otros... no era una opción, era una necesidad. Era lo que hoy llamaríamos una economía circular. Hoy lo haces por amor a la costumbre, porque la matanza te cuesta dinero.

P. ¿Por qué?

R. Se han perdido costumbres y la organización social es otra. En casi ninguna familia queda gente que sepa matar al cerdo, manejar las tripas, despiezar... Antes sí. Y si no te echaba una mano el vecino. Ahora hay que pagarlo. También han cambiado los gustos y la dieta. El tocino, los chorizos... antes era importante para el día a día de la familia, sin eso no se sobrevivía. Hoy se controla mucho más lo que se come y en el supermercado hay cortes más refinados a buen precio.