El Chicle, condenado a 5 años por intentar violar a una joven en Boiro

El asesino confeso de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha sido condenado por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña a cinco años y un mes de prisión por el rapto e intento de agresión sexual a una joven en Boiro (A Coruña) el 25 de diciembre de 2017. La similitud de ambos casos llevó a la detención de Abuín, que ya había sido considerado sospechoso de la muerte de la joven madrileña.

En el fallo, se considera a El Chicle autor de un delito de detención ilegal consumado y de otro de agresión sexual en grado de tentativa sobre una joven en Boiro, según la resolución divulgada este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Los magistrados consideran probado que la intención de Abuín era coger a la mujer, "meterla en el coche y trasladarla a algún lugar para satisfacer su ánimo libidinoso". "No se le ocurre a este tribunal ninguna otra alternativa. Su intención no era la de apoderarse de su dinero o el móvil. Lo que pretendía era coger el teléfono de la víctima para que no pudiese pedir ayuda", atestiguan, y no la sustracción del mismo, como él ha alegado en el juicio.

Durante el juicio, celebrado este mes en Santiago de Compostela, la víctima aseguró que el horror de aquellos "cinco o 10 minutos" en que luchó contra su agresor sigue acompañándola casi año y medio después. "Yo era súper sociable, salía todos los fines de semana. Ahora apenas salgo. Apenas hablo con mis amigos. Después de aquello no era capaz de ir a la calle ni de día ni de noche; pero ahora los psicólogos me obligan a salir en tramos muy pequeñitos, como terapia". La testigo principal del juicio a El Chicle contó que su vida ha cambiado drásticamente: "Ahora voy a dos psicólogos y tomo pastillas. Tengo pesadillas. Me despierto cada dos horas. A cada ruido repaso las puertas y las ventanas por miedo a que entre alguien".

El acusado también ha sido condenado a la prohibición de acercarse a menos de medio kilómetro de la víctima, así como a su domicilio, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, deberá abonar a la perjudicada 11.546 euros por incapacidad temporal y secuelas y al servicio gallego de salud (Sergas) 1.120 euros más la cantidad que se determine en la fase de ejecución de la sentencia en concepto de los gastos de asistencia psicológica a la afectada. Los jueces también consideran a El Chicle culpable de un delito leve de lesiones, por el que le han impuesto el pago de una multa de 600 euros.

Abuín fue detenido a finales de 2017 tras la denuncia que presentó en la Guardia Civil de Boiro esta mujer, más de un año después del asesinato de Quer. El episodio que sufrió se considera un calco de la escena que supuestamente padeció la joven madrileña a manos de El Chicle y en la misma comarca, antes de acabar dentro de un maletero para viajar hasta la nave industrial donde murió estrangulada.