La madre del menor fallecido en una pelea pide no culpabilizar a los inmigrantes

La madre del menor de 17 años que falleció este domingo como consecuencia de una brutal paliza propinada por varios jóvenes en San Sebastián dos días antes, ha rechazado este lunes alimentar el odio que se ha generado en las redes sociales por el origen de alguno de los supuestos implicados en la fatal pelea. Fátima Hacine-Bacha García ha afirmado que "el hecho de insultar, faltar el respeto, lo que genera es guerra, y la guerra llama a la guerra". Más de medio millar de personas han participado esta tarde en una concentración de repulsa por esta muerte. Los amigos del fallecido se han reunido en otra protesta, cerca del lugar donde fue brutalmente golpeado y han dejado flores y velas en su recuerdo.

La madre del menor ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que la familia no está "en esa línea de buscar culpables", ni apoya los mensajes de "odio" que se han venido lanzando desde que se produjo la reyerta y se conoció el origen de los detenidos, siete varones de entre 18 y 25 años, tres de ellos de nacionalidad rumana, dos españoles y otros dos magrebíes. "Santi es un chaval amoroso, muy social. Le ha tocado esta parte y no queremos meternos con esos mensajes porque no sirve", ha dicho en ETBHacine-Bacha, hija de padre argelino y madre vasca, quien ha pedido que se habiliten medidas de reinserción "real y sana" para que jóvenes como los que han matado a su hijo no vuelvan a cometer este tipo de actos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián ha dejado este lunes en libertad, con medidas cautelares, a uno de los siete jóvenes detenidos por la paliza, informa Efe citando fuentes del caso. El resto de los detenidos han ido pasando a lo largo de la tarde por la sala del juzgado de guardia para que el juez les tomara declaración por los hechos y han quedado en los calabozos del juzgado hasta que se les comunique la decisión que pueda adoptar el instructor tras finalizar todas las diligencias. En el momento de su arresto estaban acusados de un delito de lesiones graves, pero tras el fallecimiento del chaval podrían enfrentarse a uno de homicidio.

La madre del menor fallecido (izquierda). J. HERNÁNDEZ

Sobre la situación de estas personas arrestadas, la madre del menor ha señalado lo siguiente: "Los que han realizado este horror, esta masacre, tienen que tener sus consecuencias". Pero ha matizado que "tampoco nos sirve de mucho estar apuntando e insultando". "Yo entiendo la rabia que tiene la gente y comprendo porque, al final, somos seres humanos emocionales y a veces nos sentimos impotentes y es una manera también de expresar esto y también lo respeto, pero tampoco es la forma", ha afirmado la madre, que no ha querido participar en la concentración organizada de forma unánime por el Ayuntamiento, ni la que han promovido los amigos y conocidos del fallecido.

El alcalde de la ciudad, Eneko Goia, se ha reunido antes de la concentración con la madre del joven y ha destacado su "enorme generosidad" por el mensaje que ha lanzado "en positivo" frente al odio. En la protesta que han llevado a cabo los amigos se han lanzado gritos contra el alcalde donostiarra por no asistir a esta concentración y proclamas en euskera como "el pueblo no lo perdonará".