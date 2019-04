El PP planta a la ministra en el acuerdo de atención primaria

Los consejeros de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP -Madrid, Castilla y León, Andalucía, Murcia y La Rioja- han abandonado la reunión en la que se va a votar el Marco Estratégico de la Atención Primaria que pretende revitalizar este área descuidada en los últimos 30 años. Afirman que han acudido al encuentro por “lealtad institucional” por ser “gente responsable” y que han abandonado porque el documento presentado por el Ministerio de Sanidad es en su opinión precipitado, incompleto, sin consenso y electoralista. El consejero gallego ni siquiera ha acudido.

El respaldo regional es vital para el ministerio, porque las comunidades tienen que poner los fondos necesarios para acometer las reformas. Los populares, no obstante, han reconocido en una rueda de prensa común que respaldan “la mayoría” de los 190 puntos.

En noviembre el Ministerio de Sanidad decidió impulsar la atención primaria de forma transversal y se crearon tres grupos: el de los profesionales -asociaciones de médicos, sociedades científicas, enfermeros o fisioterapeutas- , el de los delegados de los gobiernos autonómicos y el de las asociaciones de pacientes. Los grupos se reunieron en cuatro ocasiones para hacer aportaciones al documento base y luego se vieron los tres grupos.

Meses que saben a poco a los consejeros de Sanidad del PP. “Es una declaración de intenciones sin consenso de cara a las elecciones”, se ha lamentado Antonio Sáez, al cargo del área en Castilla y León. El responsable cree que es prioritario paliar el déficit de médicos de familia y pediatría en muchas comunidades. El documento establece que los cupos de pacientes por doctor no superen las 1.500 personas, y en el caso de pediatría, las 1.000 personas.

“Es un documento sin cuantificación económica ni acuerdo con las principales asociaciones sindicales [CCOO y UGT]. Tampoco se han detectado las zonas con mayores problemas para mandar allí a los profesionales”, ha añadido Jesús Aguirre de Andalucía. “Incluso los líderes que coordinaban el documento han dimitido”.

Los populares han pedido que se nombren otros dos nuevos coordinadores del marco. El ministerio asumió ese puesto. Su actitud era más receptiva hace un mes pero creen que se “ha llevado a matacaballo a los técnicos por las prisas”, ha razonado Sáez. “No íbamos a validar un documento que no gusta a muchos colectivos médicos y enfermeros”.

La ministra María Luisa Carcedo ha negado antes de entrar en la reunión la premura y el afán de sacar a la reunión un rédito político: “No sé qué tiene que ver la campaña con esto. La administración sanitaria está ante una necesidad evidente y nosotros no nos podemos detener, cobramos por nuestro trabajo independientemente de las elecciones”. También ha descartado que no se haya consultado a los distintos colectivos: “Hemos tenido en cuenta miles de aportaciones. Las comunidades han enviado el texto a quien han considerado pertinente. Lo que no se han incluido son reclamaciones laborales que no son competencia de este foro sino la Administración General del Estado o de las autonomías”.

Pero los consejeros populares, conscientes de que todos los gobiernos regionales coinciden en el diagnóstico de las necesidades primordiales de la atención primaria, no cierran la puerta a proseguir las negaciones con este punto de partida. “Nos puede servir de base para hablar sin la presión mediática de las elecciones” , ha sugerido el consejero andaluz. El 26 de mayo son las elecciones autonómicas así que previsiblemente no se moverá nada más e incluso cambiarán alguno de los sentados en la sectorial.