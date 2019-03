España aprende a hablar en público

Desde 2010 los estudiantes venezolanos son una superpotencia en los debates internacionales. Tanto que, a falta de medios propios, los torneos no dudan en becarlos. “Es un reto competir, no tenemos ayuda de nuestras casas de estudios, nos preparamos y venimos aquí a darlo todo”, cuenta Andrés Rodríguez, de la Universidad Simón Bolívar, que preside una supuesta reunión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. “Sentimos que es una ventana que tenemos para mostrar la calidad de profesionales que hay allá, y que todas las cosas que quizá no son positivas que están pasando en nuestro país no significan que no haya gente que valga la pena”.

“Los venezolanos se toman el tema muy en serio, es algo cultural”, opina el secretario general del Harvard WorldMUN, Spencer Ma. “Son muy carismáticos y ahora tienen una razón para alzar la voz, especialmente con lo que está pasando. Eso les hace ser más activos”.