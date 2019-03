70 grandes talentos trabajan en su tesis sin que el Gobierno les pague su contrato

La demora en el pago a los afectados de la FPU no es un caso aislado. Los del pasado año no cobraron hasta julio, cuentan los damnificados actuales, y la tardanza en las convocatorias universitarias son habituales. Los premios nacionales de fin de carrera, por ejemplo, se convocan con tal retraso —incluso año y medio— que algunos ganadores no han podido exhibir a tiempo ese mérito de cara a un concurso público.

El Gobierno socialista ha agilizado los plazos pero las elecciones dejan en el aire sus planes. “La sensación es que hay un cuello de botella para todo. La Agencia Estatal de Investigación que se desarrolló con la Ley de Ciencia [aprobada en 2011] para agilizar los protocolos no ha servido de nada. No es un problema de falta de voluntad de los ministerios —da igual el Gobierno que esté— sino estructural, de marco. Hay que innovar”, critica el rector de Córdoba, José Carlos Gómez Mandos. “Hay resoluciones de estancias fuera de España que se resuelven tarde y ya no da tiempo”.