300 niños italianos no pueden acudir a la escuela infantil por no estar vacunados

Esta semana unos 300 niños de Bolonia (Italia) no pueden volver a la guardería porque ha terminado la moratoria que permitía a los pequeños no estar vacunados, según informa The New York Times. Esta medida, previsiblemente, afectará también a centenares de niños de otras regiones.

No vacunar a los niños, con el peligro de propagación de enfermedades que ello conlleva, se convirtió en una moda en Italia —muchas vacunas cayeron cinco, seis o siete puntos en pocos años— hasta el punto de que el Ejecutivo del Partido Demócrata obligó a decretar que los niños que se matriculasen tuviesen puestas un mínimo de diez vacunas. Pero el pasado año el Ministerio de Sanidad, regido por el Movimiento Cinco Estrellas, impuso una moratoria que permitía a los escolares inscribirse sin un certificado que atestiguase que estaban inmunizados. La autorización termina ahora. Los padres se exponen a multas de 500 euros

La ministra de Sanidad Giulia Grillo, en declaraciones a la agencia oficial ANSA, ha alertado del riesgo de epidemia de sarampión: "Hay necesidad de tomar medidas obligatorias, pero también debemos de trabajar para convencer a los italianos de que vacunarse es algo bueno para su salud, no imponerlo". El sarampión irrumpió con fuerza en 2017 en Italia, que ha registrado desde entonces 7.500 casos y una docena de muertes.

En España, donde el 97% de los niños están vacunados, no es obligatorio estarlo pero cada vez más guarderías lo requieren para ingresar. Ahora Galicia quiere convertirse en la tercera comunidad autónoma de España que exige que los niños estén vacunados para poder entrar en sus escuelas infantiles públicas. En Castilla y León y Extremadura este requisito está vigente desde 2012.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó el pasado septiembre que "haya mucha desinformación" en algunos países y sectores, con padres creyendo por "informes desacreditados" que algunas vacunas provocan autismo. LA OMS prevé que "el mundo sufrirá otra pandemia de gripe". No se refiere a la de cada invierno, sino a una mucho más grave de la que "lo único que no se sabe es cuándo atacará y con cuánta gravedad".