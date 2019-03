La Europa del Sur tiene cada vez menos hijos

"El mundo es cada vez mayor y nosotros somos cada vez más pequeños", se lamentaba el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, durante el discurso sobre el Estado de la Unión de hace dos años y medio. Las previsiones dicen que en 2050 los europeos representarán menos del 5% de la población global, cuando en la actualidad, con datos de la ONU, suponen casi el 10% de la población total (un 9,63). Esa cifra depende de tres factores: mortalidad, migración y nacimientos. Y los datos de Eurostat publicados este martes sobre esa última variable apuntan a que la tasa de fecundidad no tiene visos de remontar: cada mujer europea tuvo 1,59 hijos en 2017, el último año del que hay datos, una cifra ligeramente inferior al 1,60 del ejercicio anterior. También en Europa se mueve a varias velocidades. El flanco sur del continente agrupa a los países con la proporción de hijos por mujer más baja: Malta, España, Chipre, Italia, Grecia y Portugal cierran la clasificación por ese orden, todos por debajo de 1,4 hijos por mujer.

España se sitúa así en el grupo de cola en el continente donde nacen menos niños del planeta. ¿Hay motivos para la alarma? Para Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, la respuesta es no, si se trata de garantizar las pensiones o de evitar la despoblación, pero sí lo ve preocupante si va contra el proyecto vital de decenas de miles de ciudadanos: "Es motivo de alarma si la gente no tiene los hijos que desea. Más de la mitad de las mujeres que no van a ser madre hubieran querido serlo, pero han esperado mucho y han tenido problemas, no han encontrado buenos trabajos o en un entorno de precios de la vivienda altos no han logrado emanciparse a la edad adecuada", explica.

¿Por qué coinciden en su posición geográfica tantos países europeos con baja fecundidad? Para Esteve, el retraso en dejar el hogar familiar es clave. "En los países del sur la emancipación es tardía y los jóvenes dependen del apoyo que le puedan dar sus familias. Además, cuando te emancipas no tienes hijos inmediatamente. Empiezas una relación de pareja y hay un tiempo de prueba hasta saber si es la ideal para ser el padre o madre de tus hijos".

En el otro extremo, Francia y Suecia encabezan la lista con las tasas de fecundidad más altas, pero ambas retroceden respecto al año anterior. "En Francia o en Suecia tienen más apoyos, en el sur nos basamos más en los padres. Hay mucha gente que empieza muy tarde o directamente no tiene ningún hijo", coincide Julio Pérez, investigador del CSIC. La tendencia apunta que en cuestión de nacimientos, Europa está virando hacia el Este. Aunque todavía no ocupan las primeras posiciones, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia son los únicos países donde la fecundidad crece, y ha alcanzado su nivel más alto de los últimos años.

Una situación similar se reproduce cuando se observa la edad a la que las mujeres europeas tienen su primer hijo. Italia (31,1 años), España (30,9), Luxemburgo (30,8) y Grecia (30,4), ocupan las primeras posiciones. De nuevo el omnipresente sur frente a la mayor juventud en la maternidad en el este: las mujeres de Bulgaria (26,1), Rumanía (26,5) y Letonia (26,9) son las más precoces, seguidas de otros Estados de la zona.

En total, en 2017 nacieron en la UE 5,075 millones de niños, 73.000 menos que un año antes. Eso aleja a Europa de la llamada tasa de reemplazo, de 2,1 hijos por mujer, que no alcanza ni siquiera Francia (1,9). El primer hijo de las europeas llega de media a los 29,1 años frente a los 28,7 de 2013. Ese hecho no pasa inadvertido para los expertos en la conjunción de factores que conforman la tormenta perfecta de la baja natalidad. "Las parejas deciden retrasar el primer hijo hasta los 29, 30 o 31 años y si tienen la mala suerte de vivir en países de alto desempleo, no acaban de reunir las condiciones materiales que les ayuden a dar el paso a ser padres. Ese retraso pasa factura porque cuanto más retrasan el primer hijo, más dificultades hay para que haya embarazos a partir de los 35, 36 y 37 años", advierte Esteve.