La familia de Maribel acusa a PP y Cs de “conductas análogas a la tortura” por bloquear la eutanasia

Los hijos de Maribel, David y Danel, con su padre Txema en el Ayuntamiento de Portugalete este jueves. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

El marido y los hijos de Maribel Tellaetxe, la mujer enferma de alzhéimer que murió ayer y que había pedido a su familia la eutanasia cuando ya no les reconociera, han acusado esta mañana al PP y a Ciudadanos de "conductas análogas a la tortura". Apenas 18 horas después de su muerte, les han acusado de bloquear en la mesa del Congreso la propuesta de Ley del PSOE sobre la eutanasia martes tras martes, y por esa vía impedir que su madre tuviera "una muerte digna". Consideran a sus máximos responsables, Pablo Casado, y Albert Rivera, "coautores del sufrimiento" que añadieron a la muerte de su madre al frenar una regulación que ya existe en otros países de la UE como Holanda, Bélgica y Luxemburgo.

"Rivera y Casado", les han acusado esta mañana en el Ayuntamiento de Portugalete, "nos han regalado una última imagen de nuestra madre que jamás hubiéramos querido". Con lágrimas en los ojos y muy emocionados, su marido Txema, y dos de sus tres hijos David y Danel -Rut estaba en la sala pero no en la mesa- han descrito cómo el miércoles pasado Maribel sufrió un ataque. "Sufrió, tuvo convulsiones, los ojos se le salían de las órbitas y quería comunicarse, pero no podía, nos miraba", ha descrito Danel. "Hubiera preferido que le hubieran apedreado porque habría sufrido diez minutos, así lleva sufriendo años, por eso digo que son conductas análogas a la tortura, y lo repito", ha asegurado su hijo.

Maribel hizo prometer a sus hijos que "cuando no pudiera amar, cuando no pudiera reconocerles, facilitarían su muerte: "Me tenéis que ayudar a marchar", les rogó. En 2006 les escribió una carta y en enero de 2017, cuando ya comprobó que el avance de la enfermedad era irreversible y estaba borrando una gran parte de su memoria, redactó y registró un documento con sus voluntades anticipadas en el que reclamaba que la ayudaran a morir. Su familia entregó el pasado 11 de febrero en el Congreso de los Diputados las 182.000 firmas de apoyo -200.000 van ya- a la campaña a través de Change.org en favor de que se aprobara una ley de eutanasia. Las entregaron junto a las recogidas por la familia de Luis de Marcos, fallecido en 2017 de esclerosis múltiple, que había solicitado lo mismo: 280.000 firmas en total.

Los hijos de Maribel y su marido han emplazado esta mañana al PP y a Ciudadanos a que hagan públicas sus propuestas para evitar que esto vuelva a sucederle a nadie. "Queremos que digan abiertamente, de forma pública, cuáles son sus propuestas para evitar esto, que tengan la valentía de afrontarlo, y no me importaría", ha dicho Danel, quien se ha mostrado abierto a debatir de forma pública con cualquiera de ellos y con el obispo de Bilbao, Mario Izeta, "o con los tres a la vez", ha advertido.

El Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia) que ha cedido sus instalaciones para la lectura del comunicado, ya se solidarizó con esta familia a través de una moción en la que todos los partidos, -excepto el PP-, firmaron una declaración institucional en la que se pedía la despenalización de la eutanasia.

En uno de los momentos más emocionantes, Txema, Danel y David han explicado que, pese a todo, pudieron despedirse los cuatro de su madre. "Nos pudimos despedir todos agarrados de sus manos, contando los segundos que había entre cada una de sus respiraciones, animándole a marcharse, emocionados, durante cuatro minutos... Esto no puede estar escondido en las leyes", ha explicado Danel con varias pausas para recuperar su propia respiración. "Maribel con su lucha por lo que quería, por los que quería, nos enseñó a luchar, y vamos a hacerlo hasta que la ley esté aprobada", ha dicho. La familia de Maribel presentará en las próximas semanas un documental sobre la lucha de su madre por una muerte digna.