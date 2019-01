Sensibilidad animal a flor de piel

Personas no humanas

El partido animalista PACMA se guía por los preceptos de la Declaración de Cambridge, firmada por un grupo de importantes expertos especialistas en neurología el 7 de julio de 2012. El texto concluye que “el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Anímales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros, y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”.

Hasta tal punto ha avanzado la idea de la existencia de una conciencia en los animales, que una juez de Buenos Aires reconoció en 2015 el estatuto de “persona no humana” a una orangutana llamada Sandra, recluida en un zoo. La sentencia mantiene que Sandra es “un sujeto no humano titular de derechos fundamentales” y que “como un sujeto, su cautiverio y exhibición viola los derechos que ella titulariza, aunque se le alimente y no sea tratada con crueldad”.