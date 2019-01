El nuevo fallo sobre La Manada reabre el debate sobre el sistema judicial

La decisión de mantener en libertad provisional a los miembros de La Manada por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha abierto de nuevo el debate en torno al sistema judicial pese a que es una práctica común que los condenados sin sentencia firme estén en la calle a los dos años. Políticas, juristas, feministas, abogadas y diversos colectivos manifiestan su indignación ante el nuevo fallo judicial de un tribunal que lleva más de dos años en el centro de la polémica por sus decisiones sobre el caso de los cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven de 18 años en la primera noche de San Fermín en 2016. Primero, por la condena por abuso sexual con prevalimiento y no por agresión, después, por su puesta en libertad y ahora, por la continuación de esa situación de libertad. La Audiencia ha generado además perplejidad en más de una ocasión como cuando tomó en consideración durante el juicio el informe de unos detectives privados sobre la joven en redes sociales contratados por una de las defensas.

Otra vez la decisión sobre #LaManada indigna a la España feminista que no quiere que nos maten ni nos violen por ser mujeres. La ONU insiste: con justicia patriarcal no hay igualdad. Frente a todas las violencias machistas, lo que no hagan los jueces lo haremos las mujeres — Irene Montero (@Irene_Montero_) 3 de enero de 2019

“Muy decepcionante”, así es el veredicto para Yolanda Besteiro, la presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas. “Con una condena a nueve años de la Audiencia Provincial ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, lo normal es que hubiesen ingresado en prisión porque, previsiblemente, el Tribunal Supremo [que tiene que pronunciarse sobre la sentencia a nueve años por abuso sexual con prevalimiento después de que todas las partes recurriesen el veredicto del TSJN] no va a rebajar la pena. Desde esa perspectiva no está justificado que continúen en libertad”. Pero lo que más preocupa a Besteiro es que esto contribuya a generar desconfianza de la ciudadanía en el sistema: “Esta nueva decisión es ratificar la plena vigencia de la cultura de la violación, que es lo que se está produciendo en el caso de La Manada, que tiende a restar gravedad a los hechos cometidos por los agresores y culpabilizar a las víctimas de su propia agresión”.

Soledad Murillo, la secretaria de Estado de Igualdad, recuerda que “es importante insistir en que aunque haya dos o tres sentencias problemáticas que nos dejen perplejas, hay muchos otros jueces que están actuando con total diligencia, que emiten sentencias que protegen a las mujeres y ofrecen seguridad”. Aunque no es este el caso y Murillo, que explica que cuando tiene que dar alguna opinión sobre las decisiones judiciales lo hace sin pudor, fue tajante al pronunciarse en Twitter: “Acato pero no respeto. Qué barato sale la violación en grupo: fianza de 6.000 euros y libertad provisional. Mientras su abogado en los platós de TV, pero sin la réplica de una jurista experta”.

Si ellos no llegan a la prisión, que la prisión llegue a ellos. https://t.co/bBRtAxuoeM — Bebi Fernández (@srtabebi) 3 de enero de 2019

En esa misma línea ha emitido su comunicado la Plataforma 7N contra las violencias machistas, en el que reclama al Tribunal Supremo “que subsane este insulto a la seguridad y libertad de las mujeres” y al Gobierno “que se tramiten de forma inmediata las reformas legislativas que impidan este tipo de atrocidades judiciales”. También se han manifestado políticos como Irene Montero, de Podemos, que ha recordado que la ONU insiste en que “con justicia patriarcal no hay igualdad”, o Gabriel Rufián, de ERC, que ha colgado un escueto tuit con el texto “La Manada lleva toga”. Y el debate ha llegado de nuevo al ámbito académico. Profesores como Joaquín Urias, de Derecho Constitucional, ha escrito: “Claro que sí. La prisión provisional sirve para que políticos que aprobaron en el Parlamento una declaración simbólica y nunca han sido condenados lleven más de un año en la cárcel. No para unos simples violadores condenados ya dos veces a 9 años”. Una idea con la que el feminismo está de acuerdo. Conocidas tuiteras como Bebi Fernández también hicieron su valoración. Ella avisaba: “Si la justicia no protege a las mujeres, será ella quien tenga que protegerse. No nos quedaremos como estamos. Estas negativas al cambio necesario en la sociedad constituyen un aliciente más para que próximamente no seamos dos millones y nos convirtamos en decenas de millones”.

¿Prisión o libertad provisional?

La prisión provisional, explica el abogado penalista Raúl Ochoa, "es una medida extraordinaria de nuestra legislación, con ella lo que se hace es cumplir condena de forma anticipada. Lo normal, como apunta la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que sin sentencia firme estén en la calle a los dos años. La libertad forma parte de los derechos de toda persona con una sentencia que al no ser firme, puede ser modificada”. La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) explicó en un comunicado el pasado verano que la prisión provisional constituye, efectivamente, "una medida excepcional en nuestro Derecho que solo debe acordarse cuando concurren concretas circunstancias relativas al riesgo de fuga, de sustracción y ocultación de pruebas, fundamentos basados en la protección de la víctima y peligro de reiteración delictiva”. Pero también apuntaron que "la ley permite la adopción de esta medida cautelar que, en el caso de que exista una sentencia condenatoria no firme, puede prorrogarse hasta la mitad de la pena impuesta".

Lucía Avilés, de AMJE, añade que la Lecrim también dice que se tengan en cuenta las circunstancias de cada caso: “Y en el auto no se habla del delito contra la intimidad por el que el TSJN ordenó a la Audiencia Provincial dictar nueva sentencia por haber sido grabada la víctima, por ejemplo”. Además, en este caso “parece que el tribunal olvida la gravedad de la condena, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra”. La magistrada se remite al Convenio de Estambul —el acuerdo europeo firmado en 2014 contra la violencia de género—: “Tal y como dicta el Convenio, la mirada de género debe estar en todas las fases del proceso penal para proteger los derechos fundamentales de las víctimas”.

Algo que no se hizo para Sara Vicente, abogada y miembro de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, cuando el pasado 22 de junio salieron en libertad provisional: "Fue entonces cuando se cometió el fallo. Pero ahora no es nada nuevo. La pena es provisional porque no hay sentencia firme y no hay una situación objetiva que les lleva a cambiar el criterio por el que los dejaron libres el pasado junio. Jurídicamente es así". Sin embargo, concluye, otra cosa es qué piensan de esto los colectivos feministas: "Y nos parece mal. Nos pareció mal que salieran en libertad en junio y nos parece mal ahora".