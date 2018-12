Los juristas estudian rebajar la pena máxima por violación para que sea menor que el homicidio

Las dos propuestas que el grupo de expertos al que el Gobierno ha encomendado la reforma del Código Penal debaten este jueves desterrar el concepto de "abuso sexual" y que todos los delitos quedan englobados como "violaciones y agresiones sexuales". Los dos borradores sobre los que este grupo discute no supondrían en todo caso un incremento de los castigos para este tipo de delitos. La pena máxima, de hecho, quedaría reducida de 15 a 12 años en la nueva propuesta para evitar su equiparación al homicidio.

El encargo a esta comisión de juristas llegó después de que miles de personas (fundamentalmente mujeres) salieran en tromba tras la primera sentencia de La Manada al grito de: "No es abuso, es violación". Este fallo, que acaba de ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, condenó por abuso sexual —y no por agresión— a cinco hombres que violaron en grupo a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016 al entender que no medió violencia ni intimidación.

En el Código Penal vigente, una agresión sexual cometida con penetración (recogida como "acceso carnal" en la norma) en la que concurran dos o más agravantes supone un castigo de 13 años y medio a 15. La pena de homicidio, sin agravantes, oscila entre los 10 y los 15 años. En las dos alternativas que se van a discutir, adelantadas por el diario El Mundo y a las que ha tenido acceso este diario, la pena máxima por un hecho cometido con penetración y en el que se añaden dos o más agravantes oscilaría entre 10 años y medio y 12. Según las fuentes de la comisión consultadas, la rebaja responde a la idea de que no se penalice igual una violación que una muerte violenta, un debate jurídico previo al caso de Sanfermines. Del último encuentro que mantuvieron en noviembre salieron con la propuesta de que esta agresión (salvo que sean delitos acumulados) no supere la pena máxima de los homicidios.

El grupo de expertos en Derecho Penal está presidido por el abogado Esteban Mestre. Es un órgano de consulta que solo se ha reunido en escasas ocasiones desde 1982. Ahora lo forman 28 juristas —15 mujeres y 13 hombres, en lugar de los 20 hombres que lo conformaban antes de que estallara la polémica por las decisiones judiciales del caso de La Manada—. El grupo recibió un encargo del Gobierno tras la primera sentencia de La Manada, emitida el 26 de abril. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá (PP), anunció que el Ejecutivo estudiaría una reforma sobre los delitos sexuales en España y prometió que tendría lista "en semanas" una primera propuesta que aún está pendiente casi ocho meses después. El organismo ha mantenido desde mayo dos encuentros -sin contar con el inicial en el que no se pudieron constituir por las protestas por la falta de paridad-. El último fue a mediados de noviembre. El dictamen que elaboren, que espera ahora el Gobierno de Pedro Sánchez (PP) con la fiscal Dolores Delgado al frente del Ministerio de Justicia, no es vinculante para el Ejecutivo.

Sobre la mesa, dos propuestas que pueden sufrir modificaciones y que son similares en el fondo -ambas eliminan el término "abuso sexual", contemplan penas similares y adelantan a la primera línea del texto que el delito se basa en la falta de consentimiento de la víctima- pero con diferencias formales. La primera alternativa es el llamado "modelo dual". Ese modelo desdobla en un primer capítulo "las violaciones y las agresiones sexuales violentas o intimidatorias". Y, en el segundo, "violaciones y agresiones sexuales". La pena mínima prevista es de uno a tres años para quien "sin violencia o intimidación, y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la ilbertad o indemnidad sexual de otra persona", igual que hasta ahora está recogido para un abuso sexual sin agravantes. El llamado modelo unitario condensa todo en un único capítulo, con un castigo mínimo también de uno a tres años.

Las fuentes consultadas difieren en la duración que va a tener el trabajo de esta comisión, para el que el Ministerio de Justicia ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre. La petición del ministerio se limita a los delitos cometidos sobre víctimas adultas, señalan. Aún así, una de las ideas que baraja la comisión de expertos es revisar también la parte de los delitos sexuales que se cometen sobre menores de edad, que en la actualidad el Código Penal recoge en los artículos 182 y 183 y cuyo desarrollo no aparece en ninguno de los dos borradores con los que están trabajando.