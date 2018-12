18 religiosos españoles acusados de abuso de menores que han salido al extranjero

SANTIAGO MARTÍNEZ VALENTÍN-GAMAZO

Lugar y fecha de los presuntos abusos: Moyobamba (Perú), de 2014 a 2017.

País de destino: Perú.



Fue detenido en 2017 y actualmente se halla en prisión provisional, acusado de abusos por cuatro menores de entre 12 y 14 años del Seminario Menor Juan Pablo II de Moyobamba, de 2014 a 2017. Era el director espiritual del centro. Según la diócesis de Toledo, a la que pertenece, no tiene denuncias previas en España.

Martínez se formó en el seminario de Toledo y tras ordenarse se trasladó a Perú. "Fue voluntario, como otros sacerdotes de la diócesis de Toledo, que prestan su servicio allí", informan portavoces del obispado. Llegó a Perú en 2007, según la prensa local, y en 2013 comenzó su labor en el seminario.

El caso arrancó con la denuncia de uno de los menores al rector del seminario, que lo puso en conocimiento de la fiscalía. Una investigación del diario La República lo sacó a luz. El sacerdote fue apartado de su cargo y se trasladó a vivir a la catedral del municipio, a la espera de la decisión judicial. Finalmente, el juez ordenó su ingreso en prisión.

Sobre su situación actual, el obispado de Toledo informa: "A día de hoy no tenemos constancia de que haya sido condenado. Permanece en prisión preventiva, a la espera de un segundo juicio. En el primero ha sido absuelto". No obstante, no ha sido absuelto, sino que en un primer momento el juez de instrucción no atendió la petición de cárcel del fiscal. Tras el recurso y el testimonio de una víctima, accedió.