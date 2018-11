“Si quieres nos enrollamos”: 50 alumnas estallan contra los comentarios sexuales de un catedrático en Valencia

Carteles con frases machistas atribuidas al profesor en la entrada a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. MÒNICA TORRES | rafa gassó

Un grupo de 50 alumnas de Educación Social de la Universidad de Valencia ha empapelado su facultad con los comentarios machistas que un catedrático presuntamente les dirigió de forma reiterada en clase el curso pasado. Entre ellos: "Una alumna se hace daño con la silla durante la clase y grita. El profesor: 'Buf, cómo me ponen esos grititos" y "Una alumna pregunta en medio de un examen si tiene que enrollarse en una pregunta. El profesor: 'No hace falta, pero si quieres enrollarte conmigo es otro tema". Las estudiantes han denunciado este jueves el supuesto encubrimiento del caso por parte de la facultad. La universidad anuncia medidas "contundentes" contra el profesor, cuyo comportamiento ha sido calificado de "indignante" por la rectora, Mavi Mestre.

El catedrático Ramón López Martín realizaba los comentarios "prácticamente en todas las clases", según una alumna. "Al principio no sabíamos si era una broma aislada, pero luego vimos que se repetía día tras día. Era muy fuerte", afirma.

Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión del catedrático de Teoría e Historia de la Educación, que fue decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de 2006 a 2012 y vicerrector de Políticas de Formación y Calidad Educativa entre 2014 y 2018. López Martín se presentó en marzo a las elecciones de la Universidad de Valencia en una candidatura que fue derrotada por la de Mavi Mestre.

La decana de la facultad, Rosa María Bo, asegura que el profesor denunciado negó inicialmente haber realizado las manifestaciones que le atribuyen, pero después admitió que podía haberlas hecho en tono "de broma". La decana no ha mencionado la identidad del catedrático, confirmada por este periódico a través de tres fuentes.

El profesor realizó los comentarios ante una clase formada en un 80% por mujeres durante el primer trimestre del curso 2017-2018, coinciden varias alumnas, que prefieren no dar su nombre por temor a sufrir consecuencias académicas y judiciales. Las frases ilustran ahora el amplio recibidor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación: "Una alumna estornuda. El profesor: "Si ya te dije que ibas demasiado fresca"; "Una alumna dice que es nerviosa. El profesor: 'Ya me di cuenta anoche"; "Una alumna y un alumno están sentados al lado. Se les cae una carpeta y ella se agacha a recogerla. Profesor: '¿Qué haces ahí abajo?'. Alumna: 'Coger la carpeta'. Profesor: 'Ah... que ahora lo llaman así". Las mujeres han colgado también mensajes exigiendo el fin del acoso sexual en la universidad.

Las estudiantes presentaron la queja por escrito el 18 de mayo, el último día de clase, justo antes del inicio del periodo de exámenes. Pero el caso ha salido ahora a la luz, explican, por la falta de reacción de la institución académica y por la asistencia del catedrático al acto con el que la facultad celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género: "Nos pareció indignante. Es un hipócrita. Esto no se puede permitir", afirma una de las alumnas.

Mala gestión y ocultamiento

Las organizadoras de la protesta han publicado este jueves un comunicado a través de las redes sociales en el que critican la "mala gestión y el ocultamiento" que en su opinión ha marcado la actuación de la universidad. Según las estudiantes, en una reunión celebrada este miércoles el profesor presentó sus disculpas añadiendo: "Si tan empoderadas estáis, aprended a distinguir lo que es una broma de lo que es delito". Las mujeres han reclamado que en el futuro la comisión de igualdad de su facultad actúe contra el machismo "dejando atrás el amiguismo y las relaciones de pasillo".

La decana justifica su actuación argumentando que en junio preguntó a las estudiantes si querían transformar su queja en una denuncia, a lo que según Rosa María Bo las alumnas respondieron que les bastaba con que se le diera un "toque de atención" al profesor. La decana añade que la facultad consultó los pasos a dar con el Vicerrectorado de Estudios y los servicios jurídicos de la universidad, e insiste en su compromiso contra el machismo.

"Como mujer y como profesora, nunca pensé que un profesor tuviera hoy día un comportamiento así, que no solo es machista, sino que evidencia un abuso de la posición que tiene dentro del aula. Como rectora no lo voy a consentir", ha afirmado, por su parte, Mavi Mestre. Fuentes de la dirección de la universidad han asegurado que si las alumnas no presentan una denuncia ante la Unidad de Igualdad de la institución académica, el rectorado actuará de oficio contra el profesor.