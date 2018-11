Ver la violencia invisible

La insulta, la desprecia, la humilla. Javi acecha a Chloe, desde lejos, escondido pero presente y, cuando ella huye, se lanza a perseguirla. La viola. La historia que narra Animal, el cortometraje dirigido por David Velduque, no empieza ni acaba ahí, como no suelen empezar ni acabar las historias de las miles de mujeres que son maltratadas, acosadas, abusadas o violadas en España cada año. Asesinadas. COSMO estrena este domingo el cortometraje en su canal (21.30), redes sociales y página web.

A 30 de septiembre de 2018, en España había 56.881 casos activos en el Sistema VioGen, la herramienta de seguimiento de los casos de malos tratos; el pasado año, los juzgados españoles registraron 166.620 denuncias por violencia de género, la cifra más alta de la que hay registro; según los últimos datos oficiales europeos, de 2016, en España hubo 8.726 denuncias por agresiones o acoso sexual, casi 24 al día; y hasta este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, 44 mujeres han sido asesinadas en 2018, 972 desde que hay registro oficial (2003), más un caso en investigación. Las 44 a manos de parejas o exparejas.

Jan Cornet y Rocío León (Chloe y Javi en la ficción) durante un momento del rodaje. Cosmo

En la película, Javi (interpretado por Jan Cornet) y Chloe son pareja. Una de esas parejas que cualquiera, con solo asomarse cinco minutos a la relación, podría decir que es tóxica; un adjetivo que, en muchas ocasiones, cumple con las señales que inician la espiral de la violencia de género: celos, insultos, control... Para Rocío León, la actriz de Animal, esa clase de amor no es ajena y no ha sido fácil volver a vivirlo, aunque haya sido rodeada de cámaras y aunque tienda, en general, a separar su vida personal del trabajo. “He tenido experiencias de maltrato psicológico. En mi caso, tardé mucho en darme cuenta, en detectarlo. Es muy duro que la persona a la que quieres te haga eso, no quieres creerte que están pasando ciertas cosas. Y el corto ha removido todo eso”. A unos niveles que no anticipó, puntualiza.

Mientras preparaba el papel —el de una actriz a la que su pareja ayuda a preparar un personaje en una casa en medio del campo— y en los días previos al rodaje, cuenta que se sintió “muy alerta” ante ciertas palabras, ciertos momentos. “Aunque ya había hecho papeles duros, de personas que están pasando por un momento emocional complicado, pero nunca el de una mujer víctima de maltrato”. Convertirse en Chloe le sirvió para hacer un ejercicio de “introspección”, hacerse preguntas, a sí misma y a su entorno: “Miro a mi alrededor con otros ojos, incluso más atentos que antes y me paro a pensar en cómo nos relacionamos los humanos, en cómo puedo ser yo también injusta a veces con los que me rodean”.

Ante la violencia de género, la concienciación —individual, social e institucional— es clave para erradicarla. Desde el cine también. Su director, David Velduque, explica que este thriller nació con el objetivo de convertirse en una herramienta necesaria para concienciar sobre el maltrato psicológico, mucho menos visible que los golpes. La luz de gas, como se conoce, es mucho más sutil y agotadora: desgasta, mina, confunde y anula, a veces, sin que la víctima se percate del proceso.

Contra esa, y contra cualquier otra violencia, el cineasta quiso “hablar sobre la representación de la mujer y el hecho de que muchas veces se habla de ‘perfil de mujer maltratada’ asociado a un tipo muy concreto”. En Animal ese “perfil” se desdibuja: “Hemos querido dar voz a esa mujer que nunca pensarías que podría estar sufriendo maltrato psicológico, ninguna se escapa a una situación de maltrato, por eso es importante que hablemos de ello”. De algo que, según el Observatorio Estatal de Violencia Contra la Mujer, han sufrido el 24,3% de las mujeres.

La protagonista del corto, que no da rodeos al declararse feminista, comparte con el director la necesidad de detectar cualquier signo de machismo para poder erradicarlo: “Cada uno en sus propias actuaciones, y en conjunto, como sociedad”. En cualquier ámbito, también en el suyo. Asegura que dentro del mundo del cine, como en cualquier otro, también se da la violencia, “muy evidente a veces y en otras ocasiones muy sutil, pero que duele igualmente, por ejemplo en la discriminación que existe en torno al cuerpo”. Estereotipos y sesgos machistas con los que la sociedad todavía funciona, que producen asfixia, miedo y dolor, y con los que es urgente acabar. Como consiguió hacer Rocío León. Como hace Chloe en Animal, en un amanecer, literal y figurado, que, concluye, fue “catárquico”.