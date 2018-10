El asesino de Fátima estuvo en la cárcel por vulnerar medidas cautelares sobre otra mujer

Que Fátima no hubiera ratificado su denuncia contra su supuesto asesino, pudo haber condicionado su futuro. “Cuando una víctima no se presenta al juicio o decide no declarar, el juez tiene que sobreseer, salvo que se trate de violencias tan graves que las evidencias están por encima de lo que ella pueda declarar. Pero es muy difícil sentenciar en contra de un agresor cuando la víctima no colabora en el proceso. Todos los protocolos policiales y judiciales quedan sin efecto en estos casos. Es necesario la colaboración de la víctima”, incide Marina Rodríguez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, responsable de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Interior

La reforma de la ley de violencia de género de Andalucía contempla el“acompañamiento y seguimiento” a través del Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA) para las mujeres que retiren su denuncia y desistan de continuar el procedimiento por miedo, porque deciden reanudar la convivencia con su agresor… De esta manera, los profesionales del SAVA pueden detectar casos de peligro y alertar a la fiscalía.