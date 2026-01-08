Gloria Grahame, la mujer que se casó con su hijastro y protagonizó el mejor ‘noir’

La actriz es la deslenguada novia del gánster en ‘Los sobornados’. Con la cara marcada, roba el protagonismo a sus compañeros

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Cuando pensamos en Gloria Grahame nos asalta la cita de En un lugar solitario —“Nací cuando ella me besó, morí el día que me abandonó y viví el tiempo que me amó”—, pero existe otra película y otra cita que define la personalidad de una de las actrices más fascinantes del Hollywood clásico. En Los sobornados (1953), obra maestra del cine noir dirigida por Fritz Lang, Grahame es Debby Marsh, la deslenguada novia del gánster que interpreta Lee Marvin, cuyo rostro acaba desfigurado cuando él lo abrasa con café hirviendo.

La actriz con su novio en la película, el sicario Vince Stone (Lee Marvin). COLUMBIA PICTURES / EVERETT COLLECTION / CORDON PRESS (Alamy Stock Photo)

El personaje de Grahame y su espectacular arco dramático quedó sellado en esta película y en una secuencia memorable en la que Debby, ya con la cara desfigurada, va al encuentro de la viuda del fiscal que interpreta Jeanette Nolan. Con media cara vendada y el resto de su cuerpo cubierto con un abrigo de visón, el personaje de Grahame se dirige a la otra mujer, cubierta también de pieles, y desde su frágil picardía proclama que, aunque no lo parezca, son “hermanas bajo el visón”. La frívola Debby es la perfecta antiheroína de una película que se rinde a un personaje femenino secundario que le roba todo el protagonismo a sus compañeros de reparto.

El diseño de vestuario corrió a cargo de Jean Louis. COLUMBIA PICTURES / EVERETT COLLECTION / CORDON PRESS (Courtesy Everett Collection)

Grahame, que estuvo casada con Nicholas Ray y años después también con su hijastro Tony Ray, tuvo un sonado romance a finales de los años setenta con un joven aspirante a actor inglés, Peter Turner, cuyas memorias se adaptaron hace poco a la pantalla en Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, con la actriz Annette Bening en la piel de la diva.

Grahame murió de cáncer en 1981 a los 55 años. Bajo su aura de femme fatale se escondía una actriz capaz de sobreponerse a las modas y al paso del tiempo. En Los sobornados, Lee Marvin se burla de Debby con una frase del Génesis: “Seis días a la semana compra y al séptimo, descansa”. Durante media película, ella solo es una chica que ha logrado salir de la pobreza con un novio que la maltrata, pero al final aprendemos que bajo su visón se esconde algo más. Con la cara marcada, en un primer plano inolvidable, Debby dice algo que podría definir también a la esquiva Gloria Grahame: “Una cicatriz no está tan mal si solo es un lado de la cara. Siempre se puede pasar por la vida de lado”.