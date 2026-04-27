El archivo de Armani cobra una nueva vida

Trece diseños de la casa, creados entre 1979 y 1994, han sido reproducidos fielmente para poner en valor la atemporalidad de la firma mlanesa

En 2025, Armani lanzó Archivio, una plataforma digital cuyo fin es poner en valor el legado de la firma, que se extiende más de medio siglo, recopilando y etiquetando colecciones históricas. Actualmente posee más de 5.500 piezas de desfile catalogadas.

Una de las imágenes de la campaña creada por Eli Russell Linetz Eli Russel Linetz

Ahora, y coincidiendo con la Semana del diseño milanés, celebrada la pasada semana, la plataforma ha recuperado trece conjuntos de hombre y mujer, de entre 1979 y 1994. Cada diseño ha sido reproducido fielmente y está disponible en las tiendas Armani. De esta forma, la casa demuestra su apuesta por una moda que no conoce tendencias ni periodos, dado que cada pieza tiene una vigencia absoluta. Bajo el concepto «Past Perfect. Future Ready» (Pasado perfecto, futuro listo) la firma milanesa pretende establecer una continuidad entre sus clientes clásicos y las nuevas generaciones.

De hecho, la campaña publicitaria de este segundo capítulo está dirigida por el artista Eli Russell Linetz, alma máter de la firma ERL, una de las enseñas favoritas en el entorno de la moda urbana. Las imágenes remiten a la esencia minimalista de las primeras campañas de Armani pero con protagonistas poco convencionales.

Algunos de los diseños de archivo en la tienda de la firma en Via Sant' Andrea Agnese Bedini

Los looks de archivo estarán disponibles en armani.com, así como en boutiques seleccionadas de Giorgio Armani y en Apropos Berlino, Just One Eye Los Ángeles y MyTheresa.com. Y la historia que hay detrás de cada uno de ellos se puede descubrir en archivio.armani.com