El Organismo de la Energía Atómica advierte de ataques que ponen en riesgo la central de Zaporiyia

La peligrosa situación de la central nuclear de Zaporiyia es una de las principales amenazas globales de la guerra en Ucrania. La mayor planta atómica de Europa, ocupada por las tropas rusas en 2022, es una constante fuente de preocupación para el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Un accidente en Zaporiyia tendría consecuencias más allá de las fronteras de Ucrania o de la vecina Rusia. Esta institución de Naciones Unidas publica periódicamente alertas sobre la situación en la central. El último aviso, de este lunes, informa de que un dron bomba ha matado al conductor de un vehículo en las inmediaciones de la planta.

“El director del OIEA, Rafael Mariano Grossi, reitera que los ataques en la central de Zaporiyia o en su proximidad pueden poner en riesgo la seguridad nuclear”, indica un comunicado del organismo. Sus inspectores en la central, añade, están analizando el incidente.

El OIEA mantiene desde 2022 un equipo de expertos sobre el terreno para monitorizar la seguridad e informar de los sucesos que pueden desestabilizarla. Evitan, sin embargo, señalar al responsable: “Lo que buscamos es la seguridad nuclear, no involucrarnos en consideraciones que tengan un efecto político”, dijo el lunes Grossi, también candidato al cargo de secretario general de la ONU.

Las autoridades rusas, que controlan la central de Zaporiyia, han asegurado que ha sido un dron ucranio el que ha matado al civil que trabajaba en las inmediaciones de la instalación nuclear. La central se encuentra en el municipio de Energodar, una localidad desarrollada durante la Unión Soviética para el personal de la planta.

La central de Zaporiyia no está produciendo energía, pero necesita estar conectada a la red eléctrica para que funcionen los sistemas de refrigeración de los reactores. De forma regular, el OIEA alerta de ataques a instalaciones eléctricas, tanto en la zona ocupada por Rusia como en la Ucrania libre, que amenazan al suministro de Zaporiyia. El último caso se produjo este domingo, según denunció Energoatom, cuando la central tuvo que operar durante una hora y media con generadores de auxilio. Es la decimoquinta ocasión que la instalación atómica recurre a los generadores de emergencia en los más de cuatro años de guerra.

Una situación de peligro similar sucedió el pasado día 16, según el OIEA, porque la principal línea de suministro de electricidad a la central de Zaporiyia, en territorio ucranio, está dañada desde marzo. El OIEA subraya que es necesario que ambos contendientes acuerden un alto el fuego en la zona para repararla.

Energodar se encuentra a tan solo cuatro kilómetros de las posiciones militares ucranias, en la orilla opuesta del río Dnipró. El último ataque directo reportado por el OIEA de drones ucranios contra la central nuclear se produjo en abril de 2024. Por lo menos uno de los aparatos impactó en uno de los reactores; otro cayó en la cantina de los empleados, hiriendo a tres de ellos.

El peligro de un accidente nuclear no se limita a Zaporiyia. Un dron ruso dañó en febrero de 2025 el sarcófago de protección de la central nuclear de Chernóbil. Un Shahed impactó en la cobertura del reactor número cuatro, el que provocó la mayor catástrofe atómica de la historia.

40 años de Chernóbil

Este domingo se conmemoraron los 40 años de la tragedia de Chernóbil. El sarcófago del reactor número cuatro ha sido reparado, aunque imágenes publicadas por los medios ucranios del interior demuestran que todavía hay filtraciones de agua a través del boquete que provocó el dron ruso.

Durante su visita a Kiev, este fin de semana, Grossi subrayó el peligro que afronta el mundo en Zaporiyia: “Los frecuentes cortes de energía, coincidiendo con la conmemoración del accidente de Chernóbil, ponen de manifiesto la precaria situación de la seguridad nuclear en Ucrania”.

El Gobierno ucranio reitera que la única manera de garantizar la seguridad de Zaporiyia es que Rusia se retire de la central. Moscú no solo lo descarta, sino que ya planifica la futura conexión de la planta a la red eléctrica rusa. El futuro de Zaporiyia ha sido uno de los puntos principales de las negociaciones de paz coordinadas por Estados Unidos.

La idea de la Casa Blanca es que, una vez firmado el final de la guerra, empresas estadounidenses gestionen la central en coordinación con las fuerzas ocupantes rusas, y que la producción de electricidad sea repartida entre Rusia y Ucrania. Kiev rechaza quedar al margen de la gestión.