Muere Daphne Selfe, la modelo en activo más mayor del mundo, a los 97 años

Su carrera comenzó en 1949 y despegó una vez cumplidos los 70 años. Posó para fotógrafos como Nick Knight o David Bailey y nunca quiso hacerse retoques ni utilizar bótox, para ella “puro veneno”

“Ser curiosa te mantiene activa”, afirmaba la modelo británica Daphne Selfe con 90 años, cuando posó con otras compañeras de profesión (todas de 52 a 90 años de edad) para un editorial de moda de S Moda. Según los registros de la web de referencia de su sector, Models.com, fue su última portada. El sábado 21 de marzo, la modelo murió en Londres, informó su familia; tenía 97 años y desde diciembre de 2023 estaba acreditada por Guinness World Records como “la modelo femenina profesional más mayor del mundo” (entonces sumaba 95 años y 158 días). “Su última jornada de trabajo fue el pasado junio, cuando honró con su presencia el almuerzo de Vogue en el Día de las Damas de Royal Ascot. Qué manera de despedirse: moda, gente y caballos… Sus grandes pasiones. Seguirá inspirando, siempre y para siempre", escribieron en su cuenta oficial de Instagram sus hijos (Mark, Claire y Rose) y nietos (Jack, Alec, Grace y Robin). “Se fue con serenidad y determinación hacia la luz, como solo la sensacional modelo que era sabía hacerlo, con el sol de una hermosa tarde del equinoccio de primavera”, añadieron los familiares.

La carrera de Selfe había arrancado en 1949. Era un mundo diferente, según recordaba en esta cabecera: “Entonces tenías que ir cargando con tu porfolio para encontrar trabajo y hacerte tú misma el maquillaje, el pelo y llevar tus propios accesorios y zapatos”. Nació el 1 de julio de 1928 en la zona residencial de Edmonton, al norte de Londres. Fue adolescente durante la Segunda Guerra Mundial y a los 21 años inició su recorrido en el mundo de la moda —tras ser descubierta mientras trabajaba en unos grandes almacenes—, que en sus 75 años en activo la llevó a posar para fotógrafos como Mario Testino, Nick Knight o David Bailey y a trabajar con marcas como Topshop, Dolce & Gabbana, Gap, Nivea, Olay o Tata-Naka. Pero el modelaje no fue su única inquietud: también formó parte de una compañía de danza con la que llegó a girar por Madrid —donde contó que le gustaba visitar el Museo del Prado y pasear por los alrededores del Palacio Real—, participó en series de televisión, películas (como los filmes de James Bond Octopussy, de 1984, y Panorama para matar, de 1985) y anuncios (fue imagen de los cereales Kellogg’s).

Selfe, en noviembre de 2023, saludando a los príncipes de Gales en el Royal Albert Hall de Londres. AARON CHOWN (POOL/AFP via Getty Images)

Desde mediados de los años cincuenta, cuando se casó con el productor de televisión y teatro Jim Smith, con quien tuvo a sus tres hijos, se centró en su familia, hasta su regreso en los ochenta. Ese parón, argumentó, se debió también a los cánones de belleza imperantes en las décadas de los sesenta y setenta, “con modelos muy delgadas y de pelo corto”, como Twiggy. De hecho, el gran momento de Selfe llegó cuando ya había cumplido 70 años y comenzó a acumular seguidores en sus redes sociales y a aparecer cada vez en más medios y campañas para reivindicar que cumplir años no tenía que ser un impedimento para una modelo y luchar contra el edadismo.

Daphne Selfe, en un evento del perfumista Miller Harris, en mayo de 2019 en Londres. Darren Gerrish (WireImage)

“Espero resultar inspiradora, mostrar que puedes hacer todo lo que te propongas con confianza y ética del trabajo”, dijo en S Moda, “recuerdo que la sabiduría que aportan la edad y la experiencia es útil. Y no escondo mis arrugas. Son mi historia y no quiero poner veneno en mi cara”. De hecho, posó orgullosa de ellas en otra portada para este medio en 2014, que protagonizó en solitario fotografiada por Pablo Zamora, en la que definió el bótox como ”puro veneno” y aseguró que nunca se había planteado modificar sus rasgos: “Mi físico es lo que hace que las fotos funcionen. Antes solía teñirme el pelo, pero dejé de hacerlo porque era demasiado caro y trabajoso”.

La modelo Daphne Selfe fotografiada por Pablo Zamora para S Moda en 2014. Pablo Zamora La modelo Daphne Selfe fotografiada por Pablo Zamora para S Moda en 2014. Pablo Zamora La modelo Daphne Selfe fotografiada por Pablo Zamora para S Moda en 2014. Pablo Zamora La modelo Daphne Selfe fotografiada por Pablo Zamora para S Moda en 2014. Pablo Zamora

Su trayectoria la llevó a recibir en 2019 la Medalla del Imperio Británico, concedida por Isabel II por “su contribución a la moda que ha sido crucial para promover oportunidades para las mujeres mayores en la industria”, según destacan en el perfil de la modelo en su agencia, la británica Models1. Su último post en Instagram, de hecho, fue hace un año, para reivindicar los avances de las mujeres en el 8 de marzo. “Feliz Día internacional de la mujer. Celebremos todo lo que las mujeres han logrado y van a lograr”, escribió mostrando un primer plano suyo impreso en una publicación de 2024, cuando ya cumplidos los 95 años, fue fotografiada para un tema de belleza en el diario británico The Guardian. “Mi carrera despegó de verdad con 70” señalaba en la entrevista que acompañaba el tema, “a la edad en la que la mayoría de las mujeres se vuelven invisibles, de repente comencé a recibir mucha atención, y quizá por eso no he tenido problemas con el proceso de envejecer”.