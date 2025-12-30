Surgió para acabar con las falsificaciones y se ha convertido en un icono: el Monogram de Louis Vuitton celebra sus 130 años en 2026

De izquierda a derecha, un baúl histórico de la firma y encima los nuevos Monogram Origine Alma Bleu Courrier y Rose Ruban; un cartel publicitario de 1929; el bolso Noe Trunk Monogram Origine Ebene; un cuaderno de 1926 y la cantante Tina Turner con una bolsa y un neceser de viaje.

Georges Vuitton, hijo del fundador de la firma francesa, ideó este diseño en 1896 para defender la autenticidad de sus creaciones. Desde entonces ha seducido a celebridades como Catherine Deneuve o Tina Turner y ha sido interpretado por artistas como Takashi Murakami o Yayoi Kusama

En 1896, el de las imitaciones ya era un problema. Eso constató Georges Vuitton, hijo de Louis Vuitton. El fundador de la firma francesa había creado una marca sólida partiendo de muy poco: procedía de una familia de molineros del departamento del Jura, al este de Francia, y con solo 16 años, en 1837, comenzó a trabajar en París, como aprendiz en el taller del maestro baulero Romain Maréchal. Destacó en el oficio, sus maletas y bolsos de viaje crecieron en demanda y 17 años más tarde abrió su primera tienda, cerca de la emblemática plaza Vendôme. Sus clientes iban de los distinguidos pasajeros del Orient Express a la emperatriz Eugenia de Montijo. Georges —el único varón de los tres hijos que tuvo con su mujer, Clemence-Emilie Parriaux— trabajaba con su padre y vio que el éxito conllevaba un problema: otros copiaban sus productos, las falsificaciones proliferaban. Por eso ideó el Monogram, un diseño para identificar sus piezas como auténticas que se erigió como símbolo de la casa y se convirtió en el germen de la logomanía en el mundo de la moda.

Georges Vuitton, con un minibaúl estampado con el diseño Monogram, hacia 1930. Estos objetos se solían utilizar como joyeros o cajas de cigarrillos. ARCHIVO LOUIS VUITTON MALLETIER

“La iconografía desempeña un papel crucial a la hora de trazar la identidad de una marca. Y en este sentido los logos son una simbología que trasciende cualquier barrera lingüística y es comprendida inmediatamente por millones de personas de todas partes del mundo”, explica en su podcast April Calahan, historiadora y comisaria del FIT Museum. De ahí la importancia del estampado ideado por Georges Vuitton. “El Monogram es mucho más que un emblema; es la esencia misma de Louis Vuitton”, subraya en declaraciones a S Moda Pietro Beccari, presidente y CEO de Louis Vuitton (y también del grupo de Moda de LVMH a partir de enero). A la hora de diseñarlo, Georges Vuitton quiso rendir un homenaje a su padre, entrelazando sus iniciales en el logotipo, y completar el motivo con medallones florales. Lo hizo inspirándose en la influencia historicista del neogótico y en el japonismo, una de las corrientes artísticas imperantes en la época, que con sus trazos gruesos de tinta negra influyó en obras de pintores como Henri de Tolouse-Lautrec, Paul Gaugin o Vincent Van Gogh.

Imagen de la campaña que conmemora el 130 aniversario del Monogram. El bolso es el modelo Speedy de Louis Vuitton. CORTESÍA DE LOUIS VUITTON

Ese origen vinculado al arte no ha dejado de ser parte de la historia de la firma francesa: en 2001, el entonces director creativo, Marc Jacobs, le pidió al artista urbano estadounidense Stephen Sprouse que reinterpretara ese monograma, y desde ese momento distintos artistas, de Takashi Murakami con sus coloridas variaciones del original, a Yayoi Kusama o Cindy Sherman han trabajado con el diseño. La primera colaboración con Murakami, en 2002, abrió un nuevo camino en la relación entre arte y moda, se convirtió en un éxito de ventas y avivó el coleccionismo. Este año, y con Zendaya como imagen, se reeditó esa colección Louis Vuitton x Murakami. “Lo primero que me pidieron cuando me plantearon la colaboración original era renovar el Monogram inspirándome en los emblemas japoneses. Supongo que por eso tuvo tanto éxito en Japón”, recordaba el artista a principios de 2025 en S Moda. Las referencias de los diseños de Georges Vuitton fueron su punto de partida, explicó en Hyperbeast: “El estampado Damier se inspiró en el ichimatsu japonés [patrón tradicional geométrico de cuadros estilo ajedrezado] y la flor es similar al kamon [escudo heráldico familiar nipón]”.

Catherine Deneuve, con uno de los bolsos de Louis Vuitton. Hecht Photo Features Camerapress GAMMA-RAPHO (CORTESÍA DE LOUIS VUITTON)

Además, el Monogram ha llegado a formar parte de la cultura popular: de Catherine Deneuve a Tina Turner, pasando por Zendaya o Ana de Armas, celebridades del mundo de la música y del cine han lucido ese estampado en sus accesorios, y los baúles de trofeos como el GP de Mónaco de Fórmula 1 incorporan el diseño. A lo largo de 2026, la firma reivindicará esta insignia de su patrimonio, según explica Beccari: “Para celebrar el 130º aniversario, hemos reinventado y resaltado los iconos que transmitieron su legado, para ofrecer a las nuevas generaciones una comprensión más profunda de su extensa historia y los valores perdurables de transmisión y durabilidad que lo respaldan”. El CEO ve la efeméride como “una oportunidad para explicar por qué ha alcanzado este estatus, que asegura a los clientes que están comprando una pieza que será apreciada y transmitida de generación en generación”. La marca le dedicará escaparates temáticos, recordará sus bolsos Monogram emblemáticos —los modelos Speedy, Keepall, Noé, Alma y Neverfull— y presentará las colecciones Monogram Anniversary y Monogram Origine. Todo un festín para los defensores de la importancia del logo sobre los que escribe la periodista estadounidense especializada en la industria de la moda Dana Thomas en su libro Deluxe (editado en España por Superflua): “Hoy en día, los artículos de marcas de lujo se coleccionan como si fueran cromos de béisbol, se exponen como obras de arte y se exhiben como emblemas”.