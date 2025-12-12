Lily Collins crea un bolso a su medida
La creación fue desarrollada por el Estudio Creativo de Cartier en el corazón de París, tras una conversación entre Lily Collins y Marlin Yuson, Directora creativa de las colecciones de marroquinería de la ‘maison’
Lily Collins ha imaginado cómo sería su bolso perfecto. Y este trabajo ha dado como resultado un modelo C de Cartier a medida, creado especialmente para la actriz británico-americana. La creación fue desarrollada por el Estudio Creativo de la maison en el corazón de París, tras una conversación entre Lily Collins y Marlin Yuson, Directora creativa de las colecciones de marroquinería de Cartier.
Las peticiones personales de Lily Collins se integraron en un bolso con forma east-west de la colección C de Cartier, con el emblema de la doble C de Cartier infinita bordada tono sobre tono en marrón y las iniciales de la actriz grabadas en caliente en oro. El doble logo C, un símbolo icónico de Cartier desde 1921, se presenta en un bordado integral realizado con un hilo de alto rendimiento, tradicionalmente utilizado para la talabartería, para obtener una resistencia muy duradera, mientras que el cierre C de Cartier es el resultado de una colaboración entre los talleres de marroquinería y joyería.
La versión especial elegida por Lily presenta un acabado godrons, un código estético muy apreciado por la maison. “Entrar en el Estudio Creativo de Cartier fue una experiencia mágica, y me siento honrada de haber sido invitada a presenciar la creación de esta pieza a medida. Seguir el proyecto desde mi primera conversación con Marlin hasta tener la pieza final en mis manos ha sido simplemente increíble. Puedo sentir el trabajo de los diseñadores y artesanos, desde el exquisito tejido hasta el precioso cierre C. ¡Y qué especial que mis propias iniciales reflejen las de Louis Cartier! Estoy encantada de ver esas pequeñas LC doradas", ha explicado Lily Collins, sobre esta experiencia.
“Esta silueta east-west de la colección C de Cartier fue concebida como un accesorio cotidiano, práctico y de género fluido. La forma y el volumen se han reducido para acentuar su pureza y líneas, sin dejar de ser funcional y cómodo de llevar. Para Lily, queríamos crear algo verdaderamente especial, y creo que lo hemos logrado con este motivo bordado tono sobre tono”, concluye Marlin Yuson, Directora Creativa de Marroquinería.
