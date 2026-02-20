Nuevo número de S Moda - Portada TRIPLE: Laura Ponte, Marina Pérez y Míriam Sánchez presentan las colecciones de los directores creativos debutantes
Las tres modelos, que llevan años subidos al podio mundial de la moda, posan con la obra de los grandes diseñadores de nuestro tiempo. Sara Torres, Leticia García y Blanca Lacasa las entrevistan
Tres portadas. Tres modelos que refrescaron el panorama de las pasarelas apuntalando la presencia española en el circuito internacional. Tres mujeres magnéticas: Laura Ponte, Marina Pérez y Miriam Sánchez. Son al mismo tiempo firmes y etéreas, las tres tímidas, las tres despreocupadas. Quizás esto último, la sensación de que no endiosan su trabajo, es lo que las hace tan interesantes. Tres autoras clave: Leticia García, editora de moda de esta revista, Blanca Lacasa, autora de ‘El Accidente’ y firma histórica en grandes cabeceras de estilo y Sara Torres las entrevistas.
Txema Yeste las fotografía con la dirección estilística de Juan Cebrián para crear un número con tres diferentes faces en el que se presenta la obra de las principales casas de moda, que renuevan sus apuestas con catorce directores creativos debutantes.
Este sábado en todos los quioscos con EL PAÍS.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.