QuadernClub de lectura
club de lectura

Núria Cadenes conversarà sobre la novel·la ‘Qui salva una vida’ al club de lectura

La trobada serà dijous 5 de febrer, a les 19h, a l’estudi Toresky

Núria Cadenes
El País
Si per parlar amb Mercè Ibarz a la sessió de gener del club de lectura vam haver de retrocedir en el temps —cinquanta anys, per situar-nos al final del franquisme i l’inici de la Transició—, amb Núria Cadenes ho farem encara més. Dijous 5 de febrer, com sempre, a l’estudi Toresky (c/Casp, 6) vindrà a conversar amb els lectors sobre la novel·la Qui salva una vida, premi Proa de Novel·la 2025, que relata una història vinculada a les xarxes d’evasió que, durant la II Guerra Mundial, van organitzar-se a la Cerdanya per salvar tota mena de fugitius del feixisme. S’hi poden inscriure en aquest enllaç o bé enviant un correu amb el subjecte “Club Cadenes” a quadern@elpais.es.

La història coral d’aquesta novel·la parteix de la peripècia vital d’un tiet de Cadenes, que va ser rector de Puigcerdà i als anys quaranta va organitzar una d’aquestes xarxes. Segons Paco Cerdà, “el llibre té forma de collage impressionista i crea tot un clima, compost en trencadís, per copsar la tensió entre perseguidors i perseguits (...) una novel·la d’estructura complexa i amb l’ambició literària d’un Jo confesso o un Borja Papa”.

Núria Cadenes (Barcelona, 1970). Ha escrit llibres biogràfics, de viatges i de relats. Ha publicat novel·les com ara El banquer, que ficciona la vida de Joan March; Guillem, una novel·la documentari sobre el cas de Guillem Agulló; Tiberi Cèsar, sobre el successor d’August; o els relats En carn i ossos.

El club de lectura de Quadern, conduït per Carlota Rubio, és un espai de trobada mensual entre lectors i escriptors, gratuït i obert a tothom. Trobareu sempre tota la informació, cròniques i vídeos amb recomanacions a la secció Club de lectura.

