Núria Cadenes conversarà sobre la novel·la ‘Qui salva una vida’ al club de lectura
La trobada serà dijous 5 de febrer, a les 19h, a l’estudi Toresky
Si per parlar amb Mercè Ibarz a la sessió de gener del club de lectura vam haver de retrocedir en el temps —cinquanta anys, per situar-nos al final del franquisme i l’inici de la Transició—, amb Núria Cadenes ho farem encara més. Dijous 5 de febrer, com sempre, a l’estudi Toresky (c/Casp, 6) vindrà a conversar amb els lectors sobre la novel·la Qui salva una vida, premi Proa de Novel·la 2025, que relata una història vinculada a les xarxes d’evasió que, durant la II Guerra Mundial, van organitzar-se a la Cerdanya per salvar tota mena de fugitius del feixisme. S’hi poden inscriure en aquest enllaç o bé enviant un correu amb el subjecte “Club Cadenes” a quadern@elpais.es.
La història coral d’aquesta novel·la parteix de la peripècia vital d’un tiet de Cadenes, que va ser rector de Puigcerdà i als anys quaranta va organitzar una d’aquestes xarxes. Segons Paco Cerdà, “el llibre té forma de collage impressionista i crea tot un clima, compost en trencadís, per copsar la tensió entre perseguidors i perseguits (...) una novel·la d’estructura complexa i amb l’ambició literària d’un Jo confesso o un Borja Papa”.
Núria Cadenes (Barcelona, 1970). Ha escrit llibres biogràfics, de viatges i de relats. Ha publicat novel·les com ara El banquer, que ficciona la vida de Joan March; Guillem, una novel·la documentari sobre el cas de Guillem Agulló; Tiberi Cèsar, sobre el successor d’August; o els relats En carn i ossos.
El club de lectura de Quadern, conduït per Carlota Rubio, és un espai de trobada mensual entre lectors i escriptors, gratuït i obert a tothom. Trobareu sempre tota la informació, cròniques i vídeos amb recomanacions a la secció Club de lectura.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.