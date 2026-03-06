Quico Peinado, president d’Art Barcelona: “La majoria de col·leccionistes no van amb un Lamborghini”
Els galeristes catalans també protesten a la fira ARCO per demanar que l’IVA cultural s’apliqui a la venda d’obres d’art
Quico Peinado està molt implicat en la reivindicació perquè l’IVA cultural s’apliqui a la venda d’obres d’art com a president de l’associació de galeristes Art Barcelona. Defensa que encara hi ha molt desconeixement del sector, on bona part de compradors són els museus públics, als quals també els beneficiaria la reducció del gravamen. A més, afegeix que “la majoria de col·leccionistes no van amb un Lamborghini”, sinó que són gent que prescindeix d’altres despeses com podrien ser segones residències o viatges per invertir en art. Assegura que per a ells és una satisfacció acompanyar els artistes en el seu creixement.
L’associació de galeries està implicada en les protestes d’aquests dies a la fira Arco de Madrid. Per Peinado, les galeries espanyoles pateixen un doble greuge amb un IVA del 21%. D’una banda, paguen un import molt superior al d’altres països europeus, que el tenen reduït a entre el 5% i el 8% aproximadament, amb qui comparteixen espai a la fira d’art contemporani, la més important del sector a Espanya. De l’altra, són els únics de l’àmbit cultural que paguen el tipus general. La resta es beneficien d’un IVA reduït, que és del 10% en la venda d’entrades de cinema o teatre, però arriba al súper reduït, del 4%, en el cas dels llibres.
Mentre que els preus de les obres es consensuen, explica Peinado, l’IVA depèn de cada país, també si la venda es fa en territori espanyol, com passa aquests dies de fira. “Altres països s’han adonat de la importància que representa l’art”, apunta el president d’aquesta associació que representa 35 galeries de la ciutat. A més, es dona la paradoxa que les obres d’art tenen un IVA del 10% quan la compra es fa directament als artistes. “T’imagines un lector comprant un llibre directament a Pérez-Reverte?”, afegeix Peinado.
En la seva defensa, el galerista argumenta que representen “el museu més gran del món” perquè entre totes les galeries ofereixen moltes exposicions anualment que, a més, són gratuïtes. Lamenta que a vegades es dona per fet que els galeristes no fan gaire feina, quan normalment tenen unes estructures molt petites per a totes les activitats que duen a terme. L’acompanyament dels artistes és important per al seu futur, assegura, i la galeria implica una estructura que s’ha de mantenir.
La reducció de l’IVA no només beneficiaria els venedors d’art, sinó també les mateixes administracions. Un percentatge molt elevat de la compra de peces la fan les institucions públiques a través dels seus museus. Si l’IVA es reduís, centres com el Macba o el MNAC tindrien més capacitat per comprar obres i donar suport als artistes locals. “Nosaltres acompanyem els artistes i els museus ens compren a nosaltres, el benefici també seria per a ells”, apunta qui és també propietari de la Galeria dels Àngels de Barcelona.
Porten anys reclamant aquesta rebaixa i, el Consorci de Galeries d’Art Contemporani d’Espanya, del qual formen part, és qui s’ha reunit amb el Ministeri de Cultura sense èxit. Per això, del 2 al 7 de febrer, les galeries de tota Espanya van baixar la persiana com a senyal de protesta, i fa una setmana es van tancar en diferents museus, entre ells el Macba a Barcelona i el Prado a Madrid. Era una estratègia per visualitzar el malestar a les portes d’Arco, on dijous uns quants galeristes van xiular Ernest Urtasun en l’acte oficial d’inauguració amb els Reis d’Espanya.
Peinado recorda que, quan Urtasun va ser nomenat ministre, es va arribar a posar la xapa de l’IVA cultural, però després no els ha seguit donant suport. Sembla que Cultura diu que la responsabilitat és d’Hisenda i aquest ministeri mira cap a un altre costat, afegeix Peinado, que no entén la posició d’Urtasun ni del secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí. “Els dos són catalans i saben tota la feina que fem les galeries, que també inclou préstecs d’obres als museus”, lamenta el president d’Art Bcn, que afegeix que l’art no és un luxe, sinó cultura.
Entre les activitats anuals que impulsa l’associació Art Barcelona hi ha el Barcelona Gallery Weekend, que ha trencat en certa manera la barrera entre les galeries i la població; el projecte Art Nou, a través del qual artistes emergents es poden donar a conèixer a les galeries; o la trobada The Collector is Present, una proposta conjunta entre galeristes i col·leccionistes que enguany se celebrarà del 14 al 16 de maig. Segons Peinado, és una bona ocasió per conèixer el pefil més habitual de col·leccionista, que està molt allunyat de l’imaginari del ric que inverteix en art com un luxe.
