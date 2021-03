Buenos días. Hoy os escribo con buenas noticias, pero también con una advertencia antes de Semana Santa.

Empiezo con lo bueno: Es espectacular el descenso de los casos de covid en las residencias de mayores. De 4.500 casos confirmados en la primera semana de enero, hemos bajado de 100 en la última semana. Son 50 veces menos enfermos, que acabarán siendo muchas menos muertes.

En el gráfico podéis verlo bien:

Los contagios se han reducido en un 99% en las residencias desde enero, según los datos del Imserso, mientras que entre la población general lo han hecho “solo” un 86%, según Sanidad. Es una demostración del éxito de las vacunas. (El gráfico no es por sí solo una prueba definitiva, pero se suma a todo lo que ya sabemos).

Las muertes en residencias también se han reducido, desde las 788 de la última semana de enero, hasta las 40 que se conocen de la primera semana de marzo (un 95% menos). El descenso es más lento, seguramente por el retraso entre el diagnóstico de la enfermedad y el desenlace, de manera que lo que espero es que sigan bajando.

Por desgracia, el gráfico también demuestra que enero fue terrorífico en las residencias españolas: solo ese mes enfermó por covid el 5% de los residentes, de los que han fallecido o fallecerán una quinta parte. Es decir, que morirán infectados de covid-19 el 1% de todos los ancianos que pasaron el mes de enero en esos centros. El Imserso cuenta 3.663 fallecidos en 2021 para 282.000 residentes.

Otra señal de que la vacunación está reduciendo los enfermos la encontramos en los datos de las bajas por infección de covid que registra la Seguridad Social. Llevan cayendo desde finales de enero para el conjunto de los trabajadores, pero lo han hecho especialmente entre sanitarios y personal de residencias, que fueron de los primeros colectivos en recibir vacunas.

El descenso de las bajas, que ha sido del 78% para el conjunto de los trabajadores, se eleva hasta el 95% o 96% para los sanitarios.

🟥 ¿Lo malo? Que en el conjunto de España los casos ya no bajan, sino que repuntan en muchas provincias. Los contagios llevan diez días estancados a nivel nacional, en una incidencia que no es suficientemente baja (unos 150 casos en 14 días y por 100.000 habitantes, más o menos la cifra de principios de diciembre). Y lo que es peor, según los datos de las comunidades que recoge el proyecto Escovidata, los contagios están subiendo en una veintena de provincias.

El siguiente gráfico muestra la variación de casos de una semana con respecto a la anterior (en rojo se indican las subidas que superan el 10%):

En Navarra y Cuenca los contagios casi se han duplicado en los últimos siete días; suben un 50% en Huelva, Ávila, Córdoba y Segovia; y un 30% en Baleares, Guadalajara y Álava.

Preocupan sobre todo lugares como Navarra, donde la incidencia en los últimos siete días es de 125 casos por 100.000 habitantes, o los de Segovia (108), Álava (176) y Guadalajara (148).

En Madrid y Barcelona los casos están estancados.

Si quieres inspeccionar los datos detallados, puedes ver la versión interactiva del gráfico, o consultar este otro con las incidencias por semana, que es la base para calcular las variaciones. La evolución nacional la puedes ver en nuestra página de seguimiento.

Estos repuntes tienen dos causas probables, como contamos la semana pasada y hace tres: el aumento de la movilidad y la expansión de la cepa B.1.1.7, o variante británica, que sabemos que es más transmisible. Además coinciden con un empeoramiento que se observa en gran parte de Europa.

