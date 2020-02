Exteriores se quejó a Venezuela por no avisar de la llegada de Rodríguez a España

El Gobierno español hizo llegar a las autoridades venezolanas, a través de los canales diplomáticos establecidos, que "se podría haber hecho de otra manera" la gestión del desplazamiento a Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que desembocó en el encuentro de esta con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el aeropuerto de Barajas, según ha asegurado este viernes la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista en la Cadena Ser

La ministra ha mantenido que si el Gobierno hubiera sabido "con más tiempo" la llegada de Rodríguez a Madrid, se hubiera impedido, porque sobre la vicepresidenta venezolana pesan sanciones de la UE que la impiden entrar o transitar por territorio comunitario, y España, añadió González Laya, cumple con la aplicación de estas sanciones. La jefa de la diplomacia española ha vuelto a insistir en que se tuvo conocimiento del desplazamiento a España de la vicepresidenta venezolana "cuatro horas antes" de que su avión aterrizase en el aeropuerto de Barajas y que Ábalos acudió en lugar de ella porque ella estaba en una reunión en Bruselas y había que dar una respuesta rápida para evitar una crisis diplomática ya que no existían alternativas para que el avión no aterrizara en Madrid, porque la aeronave no tenía autonomía suficiente para que tomara tierra en otro lugar, como tampoco las había para que Rodríguez se quedara encerrada en el aparato, puesto que nadie puede quedarse en una aeronave si los pilotos, que tenían que descansar, no están dentro. Por todo ello, concluyó que Ábalos gestionó la situación "de la mejor manera posible", a tenor de lo sobrevenido de las circunstancias.

La política del Gobierno respecto al país latinoamericano acaparó el jueves buena parte de la discusión en la primera comparecencia parlamentaria que realizó González Laya en el Congreso. La oposición acusó al Ejecutivo de haber dado un viraje en esa crisis. “En España paso el 80% de mi tiempo de intervenciones respondiendo sobre Venezuela; en el resto del mundo no son más de ocho minutos”, lamentó la ministra.

González Laya concibió su puesta en escena en la Comisión de Exteriores del Congreso como una oportunidad para plantear un debate estratégico sobre el papel de España en el mundo. La jefa de la diplomacia española trazó un primer diagnóstico sobre la “fractura del orden internacional” que, en su opinión, obliga a repensar la política exterior. “No propongo una revolución, sino una adaptación estratégica a un mundo geopolítico”, señaló.