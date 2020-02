Felipe González cree que Delcy Rodríguez “no debería haber pasado por España”

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, cree que la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no debería haber pasado por España", pero ha evitado contestar a la pregunta sobre la conveniencia, o no, de la dimisión del ministro de Transportes, José Luis Abalos, por su encuentro con ella en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas: "No me meto en eso".

González considera que la escala que realizó Rodríguez en Madrid es una mala noticia porque pesa sobre ella la prohibición de entrada en el territorio europeo y ha mantenido su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Precisamente el pasado martes, el Congreso debatió sobre la continuidad del ministro Ábalos y la mayoría de la Cámara rechazó la moción del PP, apoyada por Vox y Ciudadanos, en la que pedía su dimisión y la creación de una comisión de investigación sobre la reunión del dirigente socialista con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. El PP fracasó en el Congreso pero no en los juzgados, donde un juez requirió a Aena los vídeos para que se comprueben los movimientos de Rodríguez y Ábalos en el aeropuerto de Barajas. El PP realizó una enmienda a la totalidad de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en Venezuela, además de pedir explicaciones y claridad sobre ese episodio de la noche del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas. El juez tomó la decisión después de que el PP solicitase amparo a los tribunales para impedir su destrucción, pasado el plazo legal.

González ha realizado estas declaraciones en el Palacio de La Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón, momentos antes de intervenir en el acto de presentación del informe 'Jóvenes, Internet y democracia', evento organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad y la Fundación Felipe González.