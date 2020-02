El Gobierno reprocha al PP que siga instalado en el bloqueo tras la reunión de Casado y Sánchez

Pedro Sánchez y Pablo Casado, este lunes en La Moncloa. En vídeo, retransmisión en directo de la rueda de prensa posterior de María Jesús Montero, ministra portavoz del Gobierno. JULIÁN ROJAS / DIRECTO: QUALITY

La reunión que han mantenido este lunes en La Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Casado ha concluido sin avances para permitir acuerdos entre el Gobierno y la oposición. El Ejecutivo ha emitido un comunicado en el que aseguran "que el PP no ha variado ninguna de sus posiciones, a pesar de su responsabilidad como principal partido de la oposición y sigue instalado en la estrategia del bloqueo". En esa misma idea ha incidido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegurando que Casado con su actitud "bloque las instituciones del Estado". "O se hacen las cosas como pide el PP o se niegan a colaborar", ha defendido la ministra de Hacienda.

Por su parte, Pablo Casado ha pedido al presidente del Gobierno que de marcha a atrás a casi todas las iniciativas de sus primeros días en la presidencia. El líder del PP quiere que el Ejecutivo renuncie a la mesa de negociación con la Generalitat, que no modifique el Código Penal para cambiar la aplicación de los delitos de sedición y que no nombre a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. "Le he propuesto a Sánchez que avancemos para lograr el orden y la convivencia en Cataluña con la tipificación del referéndum ilegal, combatiendo el adoctrinamiento, evitando la propaganda pública", ha asegurado el líder del PP.

Casado mantiene que le ha ofrecido a Sánchez "un compromiso por España". Pero para ese acuerdo ha puesto muchas condiciones, que pondrían en riesgo el pacto que el PSOE firmó con Unidas Podemos. Entre ellas que rompa con ERC, que no suba los impuestos y que no modifique la reforma laboral. “La pelota está en el tejado de Sánchez, él puede elegir entre los que quieren empobrecer a los españoles o intentar llegar a acuerdos con aquellos que proponemos un compromiso por España”, ha sentenciado el líder de la oposición.

Tras el fracaso de este encuentro, desde el Ejecutivo constatan la imposibilidad de poder renovar el Consejo General del Poder Judicial y el resto de instituciones que quedan pendientes como RTVE,el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. En el encuentro se han analizado desde puntos de vista muy diferentes el diagnóstico sobre la situación en Cataluña, sobre la economía y sobre la relación de España con Venezuela.

Desde el Gobierno han asegurado que esta cita ha respondido al interés del presidente del Gobierno de intentar llegar a acuerdos con el líder de la oposición. Así lo aseguró Sánchez el sábado en el Comité Federal del PSOE: "Una democracia fuerte es una que dialoga. Aquí no sobra nadie. Ni la oposición, empezando por el Partido Popular, a quienes tendemos la mano de nuevo para que se sumen al diálogo social y territorial", aseguró el presidente. Casado ha traslado a Sánchez su preocupación por “la degradación institucional” del Gobierno de coalición, según fuentes de la dirección popular. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, se reafirmó este domingo desde Alhaurín de la Torre (Málaga) en los recelos de su partido contra Sánchez: “No tiene ninguna intención de volver a la moderación y a la centralidad, porque solo tiene un objetivo que es contentar a Torra, Junqueras y Rufián, y atacar al PP”, dijo.

La última vez que ambos líderes se reunieron fue el pasado 12 de septiembre. En ese momento, Sánchez aún no era presidente y convocó a Casado en el Congreso para intentar conseguir su apoyo para lograr la investidura. El resultado fue la imagen de un desencuentro que duró algo más de media hora y del que salieron todavía más distanciado.