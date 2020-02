Sánchez y Casado se reúnen en La Moncloa en un clima de bloqueo

Pedro Sánchez y Pablo Casado abordarán este lunes en La Moncloa desde puntos de vista muy diferentes el diagnóstico sobre la situación en Cataluña, sobre la economía y sobre la relación de España con Venezuela. El jefe de Gobierno no admite la acusación del PP de que la creación de una mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña implique postrarse ante el independentismo. El pasado sábado Sánchez aseguró ante sus barones territoriales, en el comité federal del PSOE, que no hará concesiones a ERC y a Junts per Catalunya que pongan en peligro la unidad de España y, sobre todo, la igualdad entre territorios. El presidente reiterará a Casado que, ante futuras demandas independentistas, hará cumplir la ley y que si esta fuera vulnerada por el Gobierno catalán actuará contra el mismo.

Pero en el Ejecutivo no se engañan. Tienen claro que sobre ese asunto no hay posibilidad de encuentro, ya que Casado rechaza que Sánchez se reúna incluso con Quim Torra al considerar que está inhabilitado como presidente catalán, aunque ese extremo está pendiente de la decisión última del Tribunal Supremo.

El presidente Torra, además, sigue complicando la convocatoria de la mesa de negociación y ayer mismo insistió en una entrevista en que es necesario que a las reuniones entre los dos Gobiernos asista un mediador, algo que Sánchez ha descartado y que el PP cuestiona radicalmente.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, se reafirmó ayer desde Alhaurín de la Torre (Málaga) en los recelos de su partido contra Sánchez: “No tiene ninguna intención de volver a la moderación y a la centralidad, porque solo tiene un objetivo que es contentar a Torra, Junqueras y Rufián, y atacar al PP”, dijo. Y avanzó que Casado acudirá a La Moncloa con la agenda del PP: “La agenda de la España real y la de buscar soluciones a los problemas reales de los españoles”.

Eso no quiere decir que el PP esté dispuesto a conversar sobre la confección de los próximos presupuestos del Estado. Si al final el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos logra presentar su proyecto de cuentas para 2021, los populares presentarán una enmienda a la totalidad. El PP defiende que a la desaceleración de la economía no se está respondiendo de forma adecuada con la subida del salario mínimo o el plan de derogar aspectos troncales de la reforma laboral. Sánchez opondrá sus argumentos, adelantados ayer en el comité federal y por sus ministras económicas.

El ambiente es de oposición frontal, como adelantan fuentes del PP y son conscientes en el Ejecutivo. El caso Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana sancionada por la UE que se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el 20 de enero en el aeropuerto de Barajas, está en plena efervescencia y así va a continuar. “Vamos a seguir con la ofensiva parlamentaria, caiga quien caiga”, ratifica Montesinos.