La Fiscalía se opone al permiso de 72 horas propuesto para Jordi Sànchez

La Fiscalía se ha opuesto al permiso de salida de 72 horas que la junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners ha propuesto conceder al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat Jordi Sànchez.

En un informe presentado ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Barcelona, que debe avalar la propuesta de la cárcel de Lledoners, el fiscal sostiene que es "prematuro, injustificado e improcedente" conceder ese permiso y se opone al mismo, como ya hizo la semana pasada respecto a la salida de 72 horas que el centro penitenciario planteó para el líder de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

El informe argumenta que el permiso es prematuro debido al escaso tiempo de cumplimiento en relación a la pena impuesta, de nueve años por un delito de sedición.

También considera que Sànchez, que sí ha podido disfrutar de un permiso de dos días que no requiere de validación de un juzgado, no ha asumido los hechos delictivos y que no sigue tratamiento penitenciario.