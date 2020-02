Igea eleva el tono contra Arrimadas y rechaza de plano la coalición con el PP

La temperatura aumenta en el debate interno hacia el congreso extraordinario de Ciudadanos. El líder de la corriente crítica, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha elevado este lunes varios grados el tono de sus acusaciones contra Inés Arrimadas, de momento la única candidata a presidir el partido. Igea ha cargado contra la propuesta de la portavoz parlamentaria del partido de que Cs se presente en coalición con el PP en las tres comunidades autónomas que celebran elecciones en 2020, Cataluña, País Vasco y Galicia. El vicepresidente castellano-leonés censura que la iniciativa no se someta a debate en el congreso de los próximos 14 y 15 de marzo. "Es una falta de respeto a los militantes", ha criticado Igea. Arrimadas, por su parte, amenaza con dimitir si el sector crítico consigue que los afiliados apuesten por el modelo de partido descentralizado que ella rechaza.

Hay dos corrientes, la oficialista y la crítica, pero de momento solo una candidata a la presidencia de Ciudadanos: Inés Arrimadas. Francisco Igea aguanta por ahora sin anunciar su intención de postularse (tiene de plazo hasta el 26 de febrero) mientras mide fuerzas entre las bases confrontando por el modelo de partido. Ahora bien, la distancia entre los dos sectores se agranda cada vez más, hasta que parezca prácticamente inevitable que en el congreso del próximo marzo las dos almas terminen disputándose la presidencia del partido.

La propuesta de Arrimadas de concurrir con el PP en coalición en tres comunidades ha servido a Igea para confrontar también por ese motivo con la portavoz. El dirigente crítico cree que coaligarse con el PP es un "error estratégico" y "persiste" en la equivocación de Ciudadanos: en su opinión, haber pactado todos los Gobiernos regionales con los populares. Hay más: "Ya no es solo si es un error estratégico o no, que desde nuestro punto de vista sí lo es, sino que es una falta de respeto a los militantes del partido en pleno proceso precongresual", ha criticado en Los Desayunos de TVE. Según Igea, Arrimadas debería llevar su propuesta a la asamblea extraordinaria para que esta adopte la decisión sobre las coaliciones, en lugar de que sea la gestora la que lo decida. Arrimadas presenta este miércoles a la dirección provisional su iniciativa.

La candidata ha defendido, en cambio, que está siendo "muy honesta" al defender la coalición antes del congreso, porque quiere que los afiliados sepan que ella apuesta "por acuerdos con constitucionalistas". Y dice que lo hace ahora porque "se pueden precipitar las elecciones" en Cataluña. "Soy mucho más honesta proponiéndolo ahora que después del congreso. Así tienen más información los militantes", ha enfatizado este lunes Arrimadas. La portavoz parlamentaria de Cs, la figura con la mayor parte de apoyos internos, reprocha a Igea que no se postule a presidir Ciudadanos y sin embargo esté intentando que los afiliados elijan otro modelo de partido, más descentralizado, en el que ella no cree. "Yo respeto absolutamente a todos los que quieren un modelo de baronías" territoriales, ha dicho en una entrevista en Onda Cero, "pero no prometáis mi presidencia con vuestro modelo".

Arrimadas ha advertido a las bases de que solo asumirá el liderazgo de Ciudadanos si este se rige por el sistema de organización que ella defiende. "Si no me convence el proyecto político, pues vuelvo al sector privado", ha avisado. La corriente crítica quiere un modelo más descentralizado en el que los militantes puedan elegir a los líderes territoriales, lo que para la corriente oficialista supone instaurar un sistema de baronías que sería negativo para que Cs mantenga un discurso único en todo el país.