Arrimadas convoca una reunión interna para debatir alianzas electorales con el PP en Cataluña, País Vasco y Galicia

Inés Arrimadas ha anunciado este viernes que ha trasladado a la dirección de Ciudadanos la petición de una "reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales con constitucionalistas en los tres territorios que en 2020 van a tener elecciones: Cataluña, País Vasco y Galicia". Esas alianzas electorales serían con el PP, aunque Arrimadas, a diferencia de los populares, no descarta buscar acuerdos con el PSOE. En ningún caso aceptarían, ha añadido, hacer listas conjuntas con miembros de Vox.

"Habrá que concretar la fórmula, pero queremos aunar esfuerzos en un momento desesperante para muchas personas que están bajo el yugo nacionalista. Me encantaría que el señor Iceta [Miquel, líder del PSC] rectificara, no pierdo la esperanza, pero sabemos más o menos dónde está ubicado actualmente", ha declarado Arrimadas en una conferencia de prensa en el Congreso de los Diputados.

Para la portavoz de Ciudadanos se trata de una "especial oportunidad" en Cataluña. El PP busca hace tiempo esa alianza electoral, que ya ensayó en Navarra (Navarra Suma) y trató de extender, sin éxito, al resto de España en las elecciones generales. Albert Rivera, entonces líder de la formación, descartó siempre las alianzas conjuntas. Con apenas diez escaños en el Congreso y malas perspectivas en Cataluña, donde el CIS catalán da a la formación, ganadora de las últimas elecciones, entre 14 y 16 diputados (tenía 36), Arrimadas acepta ahora explorar esa alianza con el PP, que según el mismo sondeo, obtendría entre cuatro o cinco al PP. La portavoz de Ciudadanos argumentó para justificar que ahora sí estén dispuestos a estudiar esa fórmula que "las circunstancias son excepcionales" con un Gobierno "que tiene de socios a condenados por sedición" y deja que "Rufián marque el rumbo de España desde La Moncloa".

También Alfonso Alonso, líder de los populares vascos, apoya la alianza con Ciudadanos, que ya intentó en otras ocasiones —Cs cesó entonces de manera fulminante a su número dos en Euskadi por hablar de esa posibilidad con el PP—. Galicia es otro asunto. Allí la alianza no convence a Alberto Núñez Feijóo, que gobierna con mayoría absoluta. Es el territorio donde Ciudadanos tendría más que ganar con esa posible alianza, que el PP nacional tampoco ve necesaria: "Allí el constitucionalismo no está en peligro", señalan fuentes populares. Arrimadas discrepa: "La amenaza de que Galicia tenga un Gobierno nacionalista es absolutamente real y cierta. Para nosotros es una oportunidad intentar buscar la fórmula de Mejor Unidos también allí e intentar corregir cosas que creo que se pueden corregir", ha declarado.

El PP lleva tiempo preparando el terreno para facilitar esos acuerdos con Ciudadanos, evitando, por ejemplo, criticarles o cediéndoles un senador para que tuvieran grupo propio en el Senado. La interlocución entre Pablo Casado y Arrimadas "es fluida", declaran fuentes populares, que destacan el cambio de posición de Cs: "del no rotundo, al ya veremos". En todo caso, señalan que las negociaciones formales no han comenzado, entre otras cosas, por la delicada situación de Cs, gobernado por una gestora desde la dimisión de Rivera. "Me alegro profundamente de que Ciudadanos esté dispuesto a abrirse a esa operación, especialmente en el caso de Cataluña. No es una operación ideológica, es una operación democrática", ha dicho la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tras escuchar a Arrimadas.