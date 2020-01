El PP prepara el terreno para una coalición electoral con Cs en Cataluña

Albert Rivera rechazó siempre la alianza electoral que le planteaba Pablo Casado, España Suma, y con la que el líder del PP asegura que hoy estarían gobernando, siendo presidente y vicepresidente respectivamente. “En esta misma sala”, declaró el líder del PP el miércoles, en el Congreso de los diputados, “yo ofrecí un suicidio de parte de mis diputados y senadores”, en alusión a las listas conjuntas. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de los populares en el Congreso y cabeza de lista por Barcelona, llegó a ofrecer su puesto a Inés Arrimadas, pero Cs rechazó presentarse con listas conjuntas al Congreso y al Senado y solo aceptó esa fórmula en Navarra (Navarra Suma), con una tercera marca, UPN. La coalición fue la más votada en la comunidad foral. El anuncio del adelanto electoral en Cataluña ha resucitado ahora el afán del PP por que cuaje Cataluña Suma en un momento de debilidad de Ciudadanos, gobernado por una gestora tras la dimisión de Rivera, y con apenas diez escaños en el Congreso de los diputados.

Fuentes del PP aseguran que no se han sentado formalmente a hablar con Ciudadanos sobre la coalición electoral con Cataluña, pero ven al partido menos reacio que hace unos meses. “Hemos pasado de un no rotundo a un ya veremos”, señalan. Preguntado por la posibilidad de esa alianza, Casado celebró el miércoles el “mejoramiento de la posición” de Cs, al tiempo que aseguró que respeta “escrupulosamente” el proceso interno del partido, pendiente del congreso que elija al sucesor de Rivera. La interlocución entre el líder del PP y Arrimadas, según fuentes populares, “es fluida”. También el secretario general, Teodoro García Egea, mantiene conversaciones con miembros de Cs para tratar de crear un clima propicio a la coalición electoral una vez se concrete la fecha de los comicios catalanes. En ese contexto, según las mismas fuentes, el PP evita ahora el enfrentamiento directo con Cs, que sí incluye reproches a los populares en sus comparecencias, y ha hecho gestos como el de cederles un senador para que pudieran tener grupo propio en la Cámara alta —en su momento, Ciudadanos rechazó hacer lo mismo en Cataluña para que el PP no pasara al grupo mixto en el Parlament—.

Sin citarlos expresamente, Arrimadas ha acusado este jueves al PP de pretender “dar lecciones de constitucionalismo” cuando, a su juicio, solo piensan en clave electoral “en un sitio muy concreto donde algún partido está bastante mal”. Según los últimos datos del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el CIS catalán, Ciudadanos, que ganó las últimas elecciones autonómicas pero no logró sumar los apoyos suficientes para la investidura, bajaría de 36 diputados a entre 14 y 16 y el PP pasaría de cuatro a cinco. “Si el centro derecha va unido a unas elecciones, Pedro Sánchez y los independentistas en Cataluña lo tendrán más difícil”, ha declarado el vicesecretario de comunicación de los populares, Pablo Montesinos.

Arrimadas ha evitado confirmar este jueves una alianza electoral con el PP, pero al tiempo añadió: "Yo siempre, siempre, siempre voy a poner los intereses de mi país por encima de los intereses de mi partido. Eso requiere colaboración, con distintas fórmulas en cada momento".

En una línea parecida se había expresado el día anterior Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario de Cs en Cataluña. “Hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros tendemos una mano a los partidos constitucionalistas para llegar a todo tipo de acuerdos. Acuerdos antes de las elecciones y acuerdos posteriores a las elecciones en aquellos puntos básicos en los que el constitucionalismo debe estar de acuerdo, que son la defensa de los valores y los principios de nuestra Constitución". Preguntado por si se refería a una alianza para acudir las urnas, se limitó a decir: “Habrá que verlo. De momento, estas elecciones no se han convocado. No toca que yo me pronuncie sobre ningún tipo de acuerdo electoral".

Fuentes del PP señalan que perciben a miembros de Cs – con los que gobiernan en Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León-, más proclives que otros a explorar esa alianza. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, por ejemplo, la rechaza. Igea, partidario de modificar el funcionamiento interno del partido para que los territorios tengan más peso en la organización, ha mantenido este jueves un rifirrafe con Arrimadas. “No se puede pretender tenerme a mí de presidenta con un partido de baronías diseñado por Paco Igea. Pido al señor Igea que se presente en el congreso porque no solo se va a ver quién lidera el proyecto, sino con qué equipo, qué modelo de partido y qué manera tienes de afrontar los problemas”, ha declarado la diputada en un desayuno informativo. El vicepresidente de Castilla y León le ha contestado a través de Twitter: “Inés es libre de presentarse o no a liderar el partido. Sigo pensando que es la mejor. Sin embargo, ni Inés ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas. Es el momento de las ideas”.

El PP también desea exportar la fórmula de Navarra Suma al Pais Vasco, que celebra elecciones este año. Los populares vascos ya intentaron esta opción y Ciudadanos cesó de forma fulminante a su número dos en País Vasco, Javier Gómez Calvo, por mantener conversaciones con los populares sobre una posible alianza electoral en septiembre del año pasado. “Es necesario agrupar fuerzas. Yo lo he intentado dos veces y he fracasado”, declaró el miércoles el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, en TVE, subrayando que la alianza sería con Cs y nunca con Vox.